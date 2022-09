Nieuwe AD campagne ‘Denk aan elkaar’: waarom we deze week stilstaan bij eenzaamheid

Denk aan ElkaarEenzaamheid is een thema waar mensen niet makkelijk over praten. Onder de noemer Denk aan elkaar besteedt het AD hier een week lang aandacht aan, met verhalen, video’s en de mogelijkheid om een ander een kaartje te sturen. Waarom deze campagne en wat kun je als lezer zelf betekenen?

Als lezer van de krant herken je het misschien wel: je leest een aangrijpend verhaal over iemand die het moeilijk heeft en je zou die persoon dolgraag een hart onder de riem steken. Een kaartje met een opbeurende tekst sturen bijvoorbeeld. Dat laatste is de komende dagen mogelijk, als onderdeel van de Denk aan elkaar-campagne van het AD en de regiokranten. Deze is vandaag begonnen en loopt tijdens de Week tegen Eenzaamheid, die duurt tot en met donderdag 6 oktober.

Stuur eens een kaartje

Volledig scherm Ronald van Geenen - Hoofdredacteur PZC - Denk aan Elkaar - © Shody Careman ,,Je kunt via de site van de krant een kaartje sturen aan de mensen over wie wij verhalen maken’’, zegt Ronald van Geenen, die als hoofdredacteur van de PZC nauw betrokken is bij de gezamenlijke campagne. ,,Maar ook aan iemand die je kent en uit het oog bent verloren, of iemand die wel een opsteker kan gebruiken. Kies een kaartje uit, zet er een tekst op en wij zorgen voor de postzegel.’’



Het ‘denk-aan-elkaartje’ is een laagdrempelige manier om een ander te laten weten dat je aan hem of haar denkt; precies waar Denk aan elkaar voor staat. ,,We hopen dat lezers zich betrokken voelen. Dat ze eens stilstaan bij het thema en denken: wie ken ík eigenlijk in mijn straat of buurt die een steuntje in de rug nodig heeft?’’

Verhalen, video’s en puzzels

Denk aan elkaar is niet alleen een samenwerking tussen het AD en de regiokranten, maar ook tussen de redacties en de afdelingen Entertainment en Marketing. Dat levert een zeer gevarieerd aanbod op. Van verhalen over mensen die eenzaam zijn tot praktische artikelen over wat je kunt doen als iemand in een isolement is geraakt. Van een eigen landelijk onderzoek naar eenzaamheid (en de invloed van corona en de huidige crisis daarop) tot speciale afleveringen van de videoserie De mensen van… over organisaties die zich bezighouden met eenzaamheid. Plus online puzzels om samen te spelen, zoals multiplayer woordzoekers en sudoku’s. Alles is te vinden op de site van de krant en op het platform Denk aan elkaar.

Van Geenen: ,,Eenzaamheid is een ontzettend ingrijpend iets; mensen die hun partner verliezen en helemaal alleen overblijven… Normaal maak je dit soort verhalen niet zo gauw, omdat er niet direct een journalistieke aanleiding voor is. Nu kunnen we ze wél maken in het kader van deze campagne.

Daar is behoefte aan, blijkt uit onderzoeken. Lezers zien graag meer verdieping en maatschappelijke betrokkenheid terug in de krant. Dit is een goede manier om aan te haken bij een maatschappelijk thema dat vaak onderbelicht blijft.’’

,,Wij willen dicht bij onze lezers staan en laten zien dat we meer zijn dan alleen een brenger van nieuws. Natuurlijk, daar blijven we dag in dag uit mee bezig, maar soms is het ook goed om even afstand te nemen, te kijken naar de samenleving en daar eens dieper op in te gaan.’’

Geen gemakkelijk onderwerp

Aan de campagne is een uitgebreide voorbereiding voorafgegaan. Zo zijn de verslaggevers de afgelopen tijd druk geweest met het in kaart brengen van eenzaamheid. Dat bleek geen gemakkelijke opgave te zijn. ,,Een taboe zou ik het niet willen noemen, maar het is geen onderwerp waar mensen heel snel mee naar buiten durven te treden’’, aldus Van Geenen. ,,Het is goed om ze deze week aan het woord te laten en eenzaamheid een gezicht te geven. En hierdoor hopelijk de lezers in actie te laten komen in hun eigen omgeving. Een klein gebaar kan al een groot verschil maken en mensen verbinden.’’

Denk aan elkaar is geen eenmalige campagne: de komende maanden zullen het AD en de regiokranten nog verschillende keren gezamenlijk aanhaken bij een maatschappelijk thema.