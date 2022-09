Nieuwe functie: digitale krant nu ook in de AD-nieuwsapp. Zo lees je hem

Open de AD-app en klik in de horizontale balk onderin het scherm op het icoontje Menu. In het Menu-scherm dat vervolgens verschijnt, zie je bovenaan een aantal vierkante icoontjes. Klik op het icoontje Krant. Als je nog niet bent ingelogd, verschijnt nu eerst een scherm waar je kunt inloggen met het e-mailadres en wachtwoord van je DPG Media-account.



Aansluitend krijg je een overzicht van alle AD-edities te zien. Kies de editie waar je een krantenabonnement of digitaal abonnement op hebt (je kunt alleen de editie lezen waar je op bent geabonneerd) en je krijgt de digitale kranten van die dag en de voorafgaande dagen te zien. Klik op een van de kranten en je kunt beginnen met lezen.



Je bladert door de pdf-krant zoals je dat ook doet in de papieren krant. Je kunt in- en uitzoomen en ook de lettergrootte aanpassen. Ook is het mogelijk om afzonderlijke artikelen te openen en te lezen in een tekstweergave die is geoptimaliseerd voor een mobiel scherm. De digitale krant op de tablet werkt via dezelfde app, alleen heb je hier uiteraard een nog groter scherm.