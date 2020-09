Onze rubriek de Gouden Pollepel is terug, met een extra prijs voor gastvrijheid

Volledig scherm Hoofdredacteur Paul van den Bosch © Joost Hoving Het was halverwege juli, de horeca had zijn deuren weer langzaam geopend. Voor het eerst in maanden waren we weer in de binnenstad. Alle strenge coronamaatregelen werden op het terras gehandhaafd. Geen sprake van een Grapperhausje. De zon kwam achter de wolken vandaan, in alles. De mensen van het restaurant hadden er zin in. Een twijfelend meisje kreeg een stukje salami te proeven. ‘Lust je deze wel, zullen we deze dan op je pizza doen?’ De mevrouw aan hetzelfde tafeltje lieten ze een bodempje wijn proeven. ‘Is deze lekkerder dan die vorige?’ Het eten is er altijd prima, maar de gastvrijheid stal ons hart.



Daar moeten we iets mee doen als de recensenten van de AD Pollepel weer op pad gaan, nam ik mezelf voor. De kracht van wat ze in de horeca de zwarte brigade noemen. In een land waar gastvrijheid verlenen aan een ander niet bepaald in de volksaard verankerd lijkt, waar mensen steeds meer tegenover lijken te staan. Goed bedienend personeel wordt schaarser.

Het voornemen gaan we in de praktijk brengen. Allereerst over de AD Pollepel. Onze recensenten Hans Pfauth (Groene Hart), Marco Bosman (regio’s Utrecht en Amersfoort), Lot Piscaer (regio’s Rotterdam, Drechtsteden, Rivierenland) en Ellen Lengkeek (Den Haag en omstreken) schrijven vanaf komende week weer een échte beoordeling met cijfers op AD.nl en in dit regiokatern. Daar waren we in maart, bij de uitbraak van het coronavirus, mee gestopt toen de restaurants moesten sluiten. Nadat de deuren op 1 juli weer voorzichtig waren geopend, vonden we het niet fair meteen weer te beoordelen.

Ruim twee maanden later, nu de horeca zich aan de situatie heeft aangepast en meer mensen buiten de deur eten, vinden we de tijd wel rijp. Daarbij houden we wederom rekening met de kwaliteit van eten en drank, prijs-kwaliteitverhouding, sfeer, bediening. We zullen opletten of het restaurant de coronarichtlijnen serieus wil naleven. Houden we rekening met de coronasituatie? Ja en nee. We zijn er niet op uit een ondernemer met een kritische recensie verder in problemen te brengen. Maar wie aan het einde van de avond een rekening op tafel legt - de prijzen zijn niet lager geworden, merken we - mag fair beoordeeld worden.

Nieuw is dat we met extra aandacht kijken naar de gastvrijheid. Aan het eind delen we niet alleen de Gouden Pollepels per regio uit; we hebben ook een wisselbokaal voor het onderdeel gastvrijheid. Onze vier recensenten komen met drie genomineerden die hen extra zijn opgevallen qua gastvrijheid. Daaruit kiezen zij één winnaar voor de provincies Zuid-Holland en Utrecht. Daarmee willen wij dit belangrijke onderdeel van het horecavak belonen en onder de aandacht brengen.

Wat betreft mijn eigen positieve ervaring in juli. Even getwijfeld of ik de naam hier zou noemen. Ik doe het toch. Ere wie ere toekomt. Het was Trattoria Gusto aan de Schiedamse Vest, Rotterdam. Alvast voor eventuele complotdenkers: het zijn geen familie of bekenden en het bedienend personeel kon niet vermoeden dat ze ooit in dit artikel terecht zouden komen. Dat blijven trouwens de allerbeste recensies, uw en mijn eigen ervaringen.