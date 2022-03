Op verkiezingsavond zijn we op AD.nl het meest actueel

ACHTER DE SCHERMEN Elke week beschrijft de hoofdredactie wat de AD-redacties bezighoudt. Deze week: de verkiezingsavond/nacht van komende woensdag, 16 maart. Hoe actueel kun je als nieuwsmedium zijn?

Als je geen Kaag of Rutte heet, is het voor een lokale politicus rond de gemeenteraadsverkiezingen lastig om aandacht op jezelf te vestigen. Een minister kan tijdens de campagne gerust over Europa filosoferen terwijl het in de campagne concreet over woningen, parkeerplaatsen en de sportclub bij jou om de hoek gaat. Of: hóórt te gaan. Dat is de paradox van deze verkiezingen: de uitkomst bepaalt voor een belangrijk deel jouw leefomgeving, maar het wordt nog te zeer (ook door ons journalisten) gezien als een tussenrapport voor de landelijke partijen. Begrijpelijk, maar het onderschat de positie van de gemeenteraad schromelijk.

Een lijsttrekker in Delft, Dimitri van Rijn, vond een eigen manier om campagne te voeren. Hij deed zijn zwembroek aan en dook in één van de historische grachten (Delft is prachtig, mensen - ga er ‘ns een dagje rondstruinen!) De VVD’er vroeg aandacht voor de speciale band die zijn stad met water heeft. De foto kwam op de site en voorpagina van de Delftse pagina’s van AD Haagsche Courant.

Dezelfde dag schreef AD/Delft óók over hét onderwerp in alle steden en dorpen, de wooncrisis, en nam de redactie in een ander verhaal de diverse standpunten in aanpalend Pijnacker-Nootdorp door. Dan doe je het op zo'n dag dus goed, als lokaal en regionaal medium. Het is zomaar een voorbeeld, ik had ze ook van andere AD-redacties kunnen laten zien.

Ook wij werken toe naar de verkiezingsdag, woensdag. Sommige stembussen gaan maandag al open, maar woensdagavond wordt pas duidelijk hoe dit land heeft gestemd.

Ik ga onze krantenlezers alvast teleurstellen. Wie donderdagochtend alle uitslagen en beschouwingen in de krant zoekt, zal die niet vinden. We doen ons best en proberen met een enorme ploeg in gemeentehuizen en op de redactie zo actueel te zijn, maar op een gegeven moment gaan kranten naar onze drukkerij. De eerste van de 19 AD-edities ‘zakken’ (zo noemen wij dat) rond 23.00 uur, de laatste deadline is zo’n vier uur later. In die uren stromen er honderdduizenden kranten van de persen.

Dat proces betekent dat we in Den Haag (door de afstand tot de drukkerij de laatste AD-titel die we drukken) meer uitslagen en reacties kunnen meenemen dan in bijvoorbeeld Amersfoort of Dordrecht. Geen nood: in de krant van vrijdag publiceren we de uitslagen van alle 345 gemeenten, reacties van winnaars en verliezers en de gevolgen.

In de tussentijd kunt u alles á la minute bijhouden op AD.nl. Door de strakke deadlines zijn verkiezingen in journalistiek opzicht steeds digitaler geworden. Op onze site en in de AD-app verversen we woensdagavond, heel de nacht en donderdag alle verkiezingsnieuws. Dat doen we per regio en stad, zo lokaal mogelijk. Met artikelen, foto’s, video en graphics.

Weet je nog niet op welke partij je wilt stemmen? Ga dan naar de kieswijzer ‘MijnStem’ op AD.nl, waar je aan de hand van stellingen kunt bekijken welke partij het dicht bij jouw standpunten zit. Meer dan een miljoen kiezers gingen je al voor. Ik heb ‘m ook ingevuld en de uitkomst vond ik verhelderend - en ook weer niet verrassend.

Het mooie is dat de stellingen over natuurbehoud, huizenbouw, lokaal milieubeleid, onderwijs en preventief fouilleren gingen en niet over Europa, de oorlog in Oekraïne en de hoge olieprijzen. Die grote thema’s in de wereld zullen ongetwijfeld ook onze lokale leefwereld (en niet te vergeten de toekomstige gemeentefinanciën) raken, maar daar draait het de komende week in het stemlokaal even niet om.