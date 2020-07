Overtrad de wethouder de coronaregels nou wel of niet?

ACHTER DE SCHERMENHoofdredacteur Paul van den Bosch beschrijft elke week waar de AD -redacties mee bezig zijn. Mail van een boze wethouder: of we even binnen 24 uur alles wilden rectificeren. Zo niet, see you in court .

Een mail op hoge poten. Die krijgen we wel vaker binnen en doorgaans proberen we ze zo snel mogelijk te lezen en te behandelen. Zeker als de afzender zijn of haar rechtenstudie in praktijk brengt. Deze kwam van een advocatenkantoor uit Amsterdam, ingehuurd door de Barendrechtse wethouder Reshma Roopram (PvdA).

De verraste woordvoerder van de gemeente zou later melden dat het een besluit van alle wethouders was geweest om stappen tegen ons aan te kondigen. Het voltallige college van B en W minus burgemeester Van Belzen. Maar in de dreigende mail stond alleen Rooprams naam. Vreemd.

‘See you in court’

AD Rotterdams Dagblad en AD.nl hadden volgens haar artikelen gepubliceerd met ‘smadelijke en lasterlijke uitspraken’. De mail kwam dinsdag 16 juni om 12.18 uur binnen; we kregen vier uur de tijd om de artikelen van AD.nl te verwijderen en 24 uur om alles te rectificeren. Zo niet? See you in court. Dan zou wethouder Roopram een kort geding aanspannen tegen het AD en de journalist die de artikelen had geschreven, Gert Onnink.

Het artikel stond niet alleen vol onjuiste feiten (ik citeer hier nog steeds de mail), het was allemaal van ‘horen zeggen’, er was slecht wederhoor verricht, de verslaggever liet zich voor het karretje van de oppositie spannen. Resultaat: smaad, wethouder beschadigd en gevolgen voor toekomstige sollicitaties.

Kritische vragen

Wat was het verhaal? De enige oppositiepartij van Barendrecht, EVB (veertien van de 29 zetels) had schriftelijke vragen gesteld over het bezoek van Roopram en anderen aan een horecazaak na een raadsvergadering. Daarbij zou zij zich niet aan de coronamaatregelen hebben gehouden. Dat zou tot een discussie hebben geleid tussen de wethouder (onder meer van volksgezondheid) en de exploitanten. EVB stelde daarover kritische vragen aan burgemeester Van Belzen. Kon hij uitzoeken wat er was gebeurd?

Zo heeft de verslaggever het ook opgeschreven. Ik heb de stukken wel tien keer herlezen. Nergens maken we ons de verdachtmaking eigen. Het staat tussen haakjes, er zijn verschillende verhalen over het voorval en er ligt een politieke vraag. Dat laatste is dus een nieuwsfeit. De verslaggever heeft de publicatie van het artikel nog opgehouden totdat Roopram (na een aantal keren aandringen per app) een reactie wilde geven. Die was summier.



Wat betreft dat karretje van de oppositie: in een gemeenteraad waar alleen de grootste partij (met 48,28 procent van de zetels) niet regeert, is alles al snel politiek. NRC Handelsblad beschreef deze gepolariseerde raad eens treffend als het ‘monsterverbond’ van zes partijen versus de ‘ruwe oppositie’ van één.

Quote Ik heb de stukken wel tien keer herlezen. Nergens maken we ons de verdachtma­king eigen Paul van den Bosch

De burgemeester heeft onderzoek laten doen door een onafhankelijke advocaat. De conclusie: er was geen bewijs dat Roopram de coronamaatregelen had overtreden. Maar omdat niet alle betrokkenen volledig wilden meewerken ‘blijft de patstelling van uiteenlopende visies bestaan’. Daarom stond in het persbericht van de gemeente ook het woordje ‘lijkt’ in de eerste zin: de wethouder lijkt de regels niet te hebben overtreden. Daar moet een jurist naar gekeken hebben.

Ook die uitkomst is een nieuwsfeit dat we uitgebreid meldden in de krant en op AD.nl. De oppositie was niet tevreden maar liet de zaak rusten. De wethouder reageerde wederom summier, haar advocaat bleef stil. Vreemd.

Aanmaning

Want: die juridische aanmaning, dat ultimatum, het dreigende kort geding, de ‘smaad en laster’? Hoe zat het daar ook alweer mee? Na onze korte reactie die we dinsdag 16 juni binnen vier uur terugmailden (njet en als u toch wilt procederen, succes ermee, dit is de naam van onze advocaat) hebben we nooit meer iets gehoord. Niet van de advocaat, niet van de wethouder of het college. Niets. Hoewel de aantijgingen tegen het AD en verslaggever Onnink toch grote woorden bevatten en deze niet tussen aanhalingstekens stonden.

Quote Dat ultimatum, het dreigende kort geding, de ‘smaad en laster’? Hoe zat het daar ook alweer mee? Paul van den Bosch

Onfatsoenlijk? Och, het gebeurt vaker. Ik vermoed dat de factuur van de dure advocaat inmiddels al bij de gemeente Barendrecht ligt. ‘Voor u op verzoek geschreven: één mail op hoge poten.’