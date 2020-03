PODCAST | Ic’s verwachten stormloop, Bruno Bruins blijft thuis en vraagtekens rondom Vierdaagse

In deze aflevering spreekt Goes met verslaggever Marcia Nieuwenhuis over de stijging van het aantal patiënten in ziekenhuizen en over de verwachting van artsen op de intensive care, met politiek verslaggever Peter Winterman over de toestand van minister Bruno Bruins en met Eric Reijnen-Rutten van De Gelderlander over een mooi initiatief in Ede en over de Vierdaagse.



Alle afleveringen van Achter het Verhaal zijn te vinden op Spotify en op Apple Podcast.