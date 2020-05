PODCAST | Mogelijke relatie tussen slechte lucht en aantal coronaslachtoffers

In deze aflevering: In Oost-Brabant en Noord-Limburg is de kwaliteit van de lucht het slechtst en het aantal doden hoog, is daar een verband tussen? Verslaggever Sander van Mersbergen legt uit hoe daar wereldwijd over gedacht wordt. Verder: adjunct-hoofdredacteur Frank Poorthuis is bezorgd over hoe mensen reageren op de versoepelingen van het kabinet en een baktip van Ellen den Hollander.



