Podcast: 'Racisme bestaat pas sinds de slavernij, daarvoor was het er nog niet’

Cankaya geeft aan dat iedereen ergens racistisch is en dat we in Nederland te maken hebben met institutioneel racisme. In deze aflevering van Achter het Verhaal legt hij uit wat dat precies is. Als cultureel antropoloog liep hij ook mee met de politie en zag hij hoe institutioneel racisme daar in de praktijk voorkomt, bijvoorbeeld in de vorm van etnisch profileren.



