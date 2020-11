PODCAST: Wanneer is het vaccin er en wanneer is alles weer normaal?

Achter de Schermen Van Nice tot Parijs: De Tour volg je bij het AD!

28 augustus Je volgt de Tour de France bij het AD op de manier zoals jij dat wilt. Op onze website, met de app of in de krant; we zitten overal in de kopgroep en houden je dagelijks op de hoogte van de verrichtingen van onze Nederlandse teams én renners. We volgen de Nederlandse klassementsrenners Tom Dumoulin en Bauke Mollema en sprinter Cees Bol. Maar ook Tourwinnaar Bernal en de man in vorm bij Jumbo-Visma, Primoz Roglic.