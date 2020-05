PODCAST | Zorgpersoneel nog altijd onvoldoende beschermd

In deze aflevering: Hanneke van Houwelingen over het aanhoudende tekort aan beschermingsmateriaal voor zorgpersoneel en over een vaccinmaker in Nederland op de lijst van de wereldgezondheidsorganisatie WHO. Ook hoor je correspondent Angelo van Schaik over Italië dat langzaam weer open gaat en hoe moeilijk het is voor de inwoners om zich aan de regels te houden. Ellen den Hollander heeft een baktip voor het druilerige weekend.



