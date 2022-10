Sebastiaan Quekel: ‘Golf aan tinnituspatiënten bleef te lang onopgemerkt’

Met het oog op de volksgezondheid had journalist Sebastiaan Quekel een gevoelig onderwerp te pakken. Gehoorschade raakt miljoenen Nederlanders. Dat aantal loopt alleen maar op als er niets wordt gedaan aan gehoorbescherming rondom plekken met zwaar versterkte muziek, of aan volumebeheersing in earpods en koptelefoons. De cijfers liegen er niet om, schreef Quekel. Uit onderzoek blijkt dat 14 procent van de kinderen tussen de 9 en 11 jaar al slechter hoort. Jaarlijks komen er duizenden jongeren bij met gehoorklachten. Naar schatting 50.000 mensen kampen met psychosociale problemen doordat ze continu geluiden horen die er niet zijn - tinnitus oftewel oorsuizen. Een behandeling is er nog niet.

Van je bezoek aan Lowlands tot een keiharde wake-upcall, hoe liep dat?

,,Ik ga elke week naar festivals en concerten, dat is mijn grootste passie, en kijk dan om me heen of bezoekers aan gehoorbescherming denken. Op Lowlands is een nacht lang harde techno gedraaid - ik ben fan - en daar zag ik veel jonge mensen zonder oordoppen urenlang in de buurt van de boxen staan. Dat kan acute gehoorschade veroorzaken. Ik kan het weten, ik heb zelf last van tinnitus en draag op maat gemaakte oordoppen bij zo’n event.



Wat ik zag, heb ik op de redactie aangekaart. We vonden het onze aandacht waard. In daaropvolgende gesprekken met oorartsen en audiologen heb ik gevraagd of ze het gezondheidsrisico herkenden. Ze waren blij met de aandacht, want zij zagen al dat er meer patiënten met gehoorschade in hun praktijk komen. Ze voorspellen een golf aan nieuwe tinnituspatiënten. Samen met patiëntenvereniging Hoormij hebben oorartsen en audiologen opgeroepen wat aan lawaaischade te doen. En dat is toen opgepikt door radioprogramma’s en talkshows.’’

Wanneer kreeg je door dat dit thema enorm leeft? Alleen al honderden AD-lezers reageerden op je berichtgeving.

,,Eigenlijk had ik dat meteen door in de gesprekken met oorartsen, audiologen en de patiëntenvereniging. Ik merkte het ook aan de berichten die ik via sociale media kreeg van voor mij onbekende personen. Zeker vijftig mensen hebben me geschreven dat ik hen heb geïnspireerd om goede oordoppen aan te schaffen. Het thema is landelijk te lang onopgemerkt gebleven; ik heb gezocht en kon zelfs niets te vinden op ‘Tweede Kamer’, ‘gehoorschade’ en ‘gehoorbescherming’.’’



Wat maakte dat de Tweede Kamer zich ermee bemoeide?

,,Ik heb zelf alle partijen in de Tweede Kamer benaderd. Ik heb ze gemaild en gevraagd wat ze van de bevindingen van de deskundigen vonden. Vrijwel alle partijen reageerden en lieten weten dat ze ervan schrokken. Alleen de PVV, Forum voor Democratie en een enkele eenmansfractie hebben niet geantwoord.’’



Heb jij het gevoel dat jij gehoorschade op de maatschappelijke agenda hebt gezet?

,,Ik vind dat ik mijn taak als journalist heb volbracht. Het is nu aan politiek Den Haag om voorlichting en preventie te verbeteren. Staatssecretaris Maarten van Ooijen heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd over vervolgacties. Dat volgt in november. En dan houden de politieke partijen in de eerste week van december een preventiedebat.’’



Er is voorgesteld dat iedereen straks voor halfjaarcontroles naar de audicien gaat, zoals we ook de tandarts bezoeken. Goed idee?

,,Dat zou fantastisch zijn. Het zou vooral fantastisch zijn als het voor iedereen volstrekt normaal wordt dat je je oordoppen meeneemt naar gelegenheden waar harde muziek wordt gedraaid. Van mij hoeft het volume niet naar 100 decibel, zoals in de politieke discussie doorklinkt. Ik ben bang dat dit de beleving schaadt. En dat bezoekers en artiesten om die reden wegblijven bij concerten en festivals in ons land. Dat zou jammer zijn.’’



Je bent zelf net terug van het Amsterdam Dance Event. Hoe is het met jouw gehoor?

,,Ondanks dat ik goede oordoppen droeg die 20 decibel dempen, merk ik het wel. Ik hoor nu een hoge piep, alsof er vuurwerk naast me is ontploft. En dan heb ik nog regelmatig pauzes genomen om mijn oren rust te geven. Ik heb wel gezien dat de maatschappelijke discussie effect heeft: dit keer stonden er op prominente plekken waarschuwingsborden met ‘denk aan je oren’ of ‘draag goede gehoorbescherming’.’’