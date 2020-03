‘Soms begrip, maar nooit sympathie voor situatie IS-vrouwen’

Dit weekend bracht hij het verhaal van Layla, een Jezidi-vrouw die jarenlang als slaaf gebruikt werd in Raqqa. Zij verklaart dat een Nederlandse vrouw op de hoogte was van haar situatie en daar zelfs misbruik van maakte, door Layla te laten koken voor haar en haar kinderen. Het is de eerste keer dat een Nederlandse Syrië-ganger in verband wordt gebracht met de gruwelen in IS-gebied.



Volgens Rosman kan dit de discussie over het terughalen van IS-kinderen en hun moeders veranderen: ‘Tot nu toe zeiden de vrouwen daar alleen maar voor het huishouden gezorgd te hebben en niets te weten van het gebruik van slaven. Ook de Nederlandse mannen in Raqqa zeggen nooit iets verkeerd gedaan te hebben, ze waren allemaal bakkers. Als dat waar is, dan had de hoofdstad van de Islamitische Staat een levendige bakkers- en kroegwereld.’



