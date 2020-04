Soms zit het verhaal in één foto: Met een rode ballon en een hand op een huilend hart

achter de schermenHoofdredacteur Paul van den Bosch schrijft elke week over hoe de AD-redacties met het coronavirus omgaan. Dit keer: over een symbolische foto uit een Utrechtse volksbuurt. En waarom we veel minder schrijven over amateursport.

Zelfs journalisten hebben een grens als het gaat om corona. Ze lezen en kijken veel, maar niet alles. En we hebben de behoefte die we ook langzamerhand bij u voelen. Een groeiende hunkering naar verhalen over totaal andere onderwerpen. Dat is best lastig in deze tijd, nu het openbare leven voor een belangrijk deel is verstild. Die onderwerpen dienen zich minder nadrukkelijk aan. Maar onze redacties proberen het wel, steeds meer, om óók die verhalen en video’s te maken.

Maar zoals corona als virus ons leven is binnengeslopen, zal dat nog heel lang ons allerbelangrijkste thema blijven. En soms zit het verhaal in één foto. Zoals deze, afgelopen week gemaakt door onze fotograaf Angeliek de Jonge.



Deze Utrechter staat op straat in de Berkelstraat in de Rivierenwijk. In de rechterhand een ballon, zijn linker gaat naar het hart. Bewust? Hij is een buurman van Harry van Staa, die in deze Utrechtse volksbuurt als de ongekroonde wijkburgemeester werd beschouwd. Harry had geen ambtsketen, maar wel een sociale functie. Zijn overlijden zou een maand geleden nog tot een massaal bezochte begrafenis hebben geleid. Maar nu mag dat niet.



De bewoners van Rivierenwijk laten hun Harry niet zomaar gaan. Terwijl de rouwauto door de straat rijdt, begeleid door zijn vrouw en zoon, klinkt er eerst muziek, dan stilte, dan applaus. De vlag hangt halfstok. En er zijn ballonnen, rood en wit, de Utrechtse kleuren. Deze buurman, op de foto, brengt zijn laatste groet. Helemaal alleen. Dat is veilig, maar het blijft alleen. Hand op het hart, ballon in de hand. Zo nemen mensen die elkaar al heel lang kennen afscheid van elkaar. Niet alleen in Utrecht, maar in het hele land, ook bij u in de buurt. Daaraan moest ik denken toen ik deze foto zag.



De bal ligt stil, regionale sportverslaggeving (vrijwel) ook

En dan de vraag van een aantal lezers waarom de regionale sportverslaggeving uit de krant is verdwenen (en dus ook van AD.nl) en of dit blijvend is. Die eerste constatering is juist, hoewel de amateursporters juist deze week even op een prominente plek terugkeerden. De reden daarvoor was het besluit het seizoen van de amateurvoetballers te beëindigen, zonder eindstanden. Daardoor zijn er geen kampioenen en geen teams die promoveren of degraderen.

In al onze AD-edities lieten wij amateurvoetballers en clubbestuurders aan het woord. Ik volsta hier met één citaat, omdat dit de mening van eigenlijk iedereen vertolkte. ,,Het is pijnlijk maar wel logisch. We willen graag promoveren en zouden de directe concurrenten nog krijgen, maar gezondheid gaat boven alles.’’ Aldus Rodney Sneijder, de broer van Wesley, aanvoerder van de Utrechtse hoofdklasser DHSC, bij AD Utrechts Nieuwsblad. Zijn club had nog uitzicht op het kampioenschap en promotie naar de derde divisie.

Zulke situaties deden zich natuurlijk overal voor, maar weinig clubs zagen hun sportieve ambities zo verdampen als OSS’20 uit het Brabantse Oss. Die club stond 17 punten voor op de nummer twee en kon promotie naar de Tweede Divisie eigenlijk niet meer ontgaan. ‘Het Liverpool van Brabant’ werd OSS’20 ook wel genoemd, maar wég kampioenschap, wég Tweede Divisie.

Jeugdvoetballers missen hun plezier

Maar het vervelendst is het volgens mij voor al die honderdduizenden jeugdvoetballers. Die missen nu hun zaterdagse plezier op het veld en onderling in de kleedkamer, wat uiteindelijk nog belangrijker is dan uitslagen en standen.

Daarover berichtten wij dus deze week, maar een structurele plek in onze regiokaternen en op AD.nl heeft regionale sport voorlopig niet. Onze regionale sportverslaggevers zijn ook tijdelijk opgeschoven naar de algemene nieuwsredactie van hun regio. Wij zijn van mening dat je wel ergens over moet kúnnen schrijven. Schrijven en praten over sport zonder dat er sport is kun je een tijdje volhouden, maar het verliest op een gegeven zijn aantrekkingskracht. En niemand weet hoelang deze situatie nog duurt. Met dat dilemma worstelt zelfs de redactie van AD Sportwereld, nu alle landelijke competities en internationale evenementen (EK, Grand Slams, wielerkoersen, Olympische Spelen) zijn afgelast. En in de profsport is het nieuwsaanbod nog steeds vele malen groter dan regionaal. Want hoe gaat het seizoen nu aflopen voor de profclubs in onze regio’s, zoals bijvoorbeeld Feyenoord, FC Utrecht, Sparta en ADO, en hoe ziet hun toekomst eruit? Daarover blijven we uiteraard schrijven, over hoe de profclubs denken over het uitspelen van de Eredivsie en hoe de clubs daarover overleggen.

Initiatieven

En als er nieuws is van de regionale sportverenigingen, zullen wij dat uiteraard op de pagina’s in de krant en online zetten. Dat geldt ook voor prachtige initiatieven die deze clubs in deze coronacrisis bedenken. Maar hierbij wel meteen een waarschuwing: al onze redacties worden overspoeld met berichten over goedbedoelde acties om anderen te helpen. Of we een berichtje willen maken, luidt dan het verzoek. Daaruit maken wij een selectie. Wij kunnen echt niet over alle acties schrijven, zonder dat het AD daarmee wil suggereren dat deze niet uit een goed hart komen.

Quote Moet het AD als het over amateur­sport gaat niet juist meer schrijven over de clubs zelf, hun vrijwilli­gers en sociale initiatie­ven, hun clubhuizen en jeugdbe­leid? Als de amateursport weer opstart, zal ook de regionale sportverslaggeving terugkeren. Dat is een antwoord op het tweede deel van de bovenstaande lezersvraag. Maar bij het AD denken wij wel voortdurend na over de vraag: wat is regiosport nou eigenlijk? Is dat inderdaad het wedstrijdverslag van het eerste team en het interview met de topscorer? De publieke belangstelling voor bijvoorbeeld het amateurvoetbal neemt steeds meer af, zo merken wij. In sommige regio’s nadert het zondagvoetbal langzamerhand zijn einde. En grote sporten als voetbal en ook hockey verdringen op hun beurt de kleinere sporten zoals die in de zaal (basketbal, handbal, volleybal).



Moet het AD als het over amateursport gaat niet juist meer schrijven over de clubs zelf, hun vrijwilligers en sociale initiatieven, hun clubhuizen en jeugdbeleid? Verreweg de meeste ouders die op zaterdag langs de lijn staan bij hun kinderen, zien het eerste elftal op zondag nooit spelen. Laat staan dat zij die spelers van het hoogste team kennen. Maar zij vormen met z’n allen wel hún club.

Misschien moeten wij amateursport wel meer beschrijven als sociale en maatschappelijke verbinders dan dat we alleen over balletje binnenkant paal en promotie/degradatie schrijven. Ik ben heel benieuwd naar uw reactie: adhoofdredactieregio@dpgmedia.nl. We hebben alle tijd voor deze discussie. De bal rolt voorlopig toch niet.