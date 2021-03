Stel je vraag aan Ahmed Aboutaleb: Wordt hij een andere burgemeester?

Coronavaccin PODCAST: Wanneer is het vaccin er en wanneer is alles weer normaal?

3 november Het coronavirus en de ontwikkeling van een mogelijk vaccin roepen veel vragen op bij mensen. Hoe lang gaat het nog duren voor er een vaccin op de markt is en als dat er is, kan iedereen dat dan meteen krijgen? En hoe werkt zo’n vaccin dan? En als er een vaccin is, hoe lang duurt het dan nog voor het normale leven weer terug is?