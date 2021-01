SuperCoach: doe mee en win het Super Weekend!

Doe meeMet de toppers Feyenoord-PSV en AZ-Ajax op het programma is het weekend van 30 en 31 januari een Super Weekend voor het SuperCoach Eredivisiespel op de website van deze krant. Al helemaal omdat er voor de landelijke winnaar van het Super Weekend een speciale prijs is weggelegd.

Speel hier mee met het Superweekend Het Super Weekend gaat over alle negen wedstrijden in speelronde 20 van de eredivisie. Doe je al mee aan het SuperCoach Eredivisiespel, dan speel je automatisch ook mee in het Super Weekend. Doe je nog niet mee, dan kun je speciaal voor deze speelronde alsnog een team aanmaken en maak je net als iedereen kans op de FIFA 21-game voor de PS4, de speciale prijs voor de landelijke winnaar van het Super Weekend.

Een team wijzigen of aanmaken is mogelijk tot vijf minuten voor aanvang van de speelronde, in dit geval vóór zaterdag 30 januari 16.25 uur. Je kunt wisselspelers inzetten van wie je verwacht dat ze het goed gaan doen; bij het begin van de tweede seizoenshelft heeft iedere SuperCoach-deelnemer elf nieuwe wisselmogelijkheden gekregen.

Per club mag je maximaal één speler kiezen. Punten verdien je op basis van de prestaties van je spelers. Zo krijgen keepers en verdedigers extra punten als zij de nul houden en scoor je uiteraard ook met doelpunten en assists.

Wedstrijden

De negen wedstrijden van het Super Weekend zijn Heracles Almelo-FC Groningen, FC Utrecht-PEC Zwolle, Fortuna Sittard-VVV-Venlo, Vitesse-RKC Waalwijk, FC Twente-SC Heerenveen, Feyenoord-PSV, Willem II-FC Emmen, AZ-Ajax en ADO Den Haag-Sparta.

Statistieken

Volledig scherm Supercoach. © DPG Media Hoewel resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst, kan het wel nuttig zijn om je er eens in te verdiepen. Zo zien we dat van de laatste tien edities van Feyenoord-PSV in de eredivisie, Feyenoord er maar liefst acht heeft gewonnen, en PSV slechts twee. Verder valt op dat beide teams er in die tien duels slechts eenmaal in slaagden om de nul te houden. Dat zou een reden kunnen zijn om je keeper of verdediger van deze teams eenmalig in te wisselen voor een middenvelder of aanvaller.

De laatste editie van Feyenoord-PSV in de eredivisie dateert alweer van 15 december 2019, toen de Rotterdammers in de Kuip wonnen met 3-1. Met dank aan een hattrick van Steven Berghuis, die het thuis tegen PSV sowieso vaak goed doet: hij won drie van de vier wedstrijden tegen de Eindhovenaren. PSV-sterkhouders als Denzel Dumfries en Donyell Malen wonnen juist nog nooit met PSV in de Kuip (twee keer gespeeld, twee keer verloren).



Kijken we naar die andere topper van het Super Weekend, AZ-Ajax, dan valt op dat beide teams op papier aardig in evenwicht in zijn: van de laatste tien onderlinge eredivisieduels in Alkmaar won zowel AZ als Ajax er vier. De laatste twee edities van AZ-Ajax in de eredivisie eindigden in het voordeel van de thuisploeg: tweemaal 1-0. Vorige week was Ajax echter de sterkste in Alkmaar in het KNVB-bekertoernooi (0-1).

Beide selecties tellen spelers die al eens trefzeker waren tijdens AZ-Ajax in de eredivisie: Myron Boadu (die de laatste editie op 15 december 2019 in de slotminuut besliste), Daley Blind en Davy Klaassen. Deze laatste middenvelder speelde in de eredivisie al zes keer tegen AZ (drie keer uit en drie keer thuis) en verloor nog nooit. Hij scoorde ook al viermaal in totaal (twee keer uit en twee keer thuis). AZ is dus een tegenstander die hem ligt.

Opvallend is verder dat Ajax-keeper Andre Onana er in de laatste vier edities van AZ-Ajax in de eredivisie niet in is geslaagd om de nul te houden, hij incasseerde in totaal vijf tegengoals. Wellicht durf je een gokje te wagen door Onana speciaal voor deze wedstrijd in te ruilen voor Klaassen?

Tip: denk out of the box

Veel aandacht in het Super Weekend gaat uit naar de toppers Feyenoord-PSV en AZ-Ajax. Maar je kunt ook eens out of the box denken en kijken naar andere interessante wedstrijden in deze speelronde, zoals Vitesse-RKC Waalwijk. In plaats van een speler van Feyenoord, PSV, AZ of Ajax kan het lonen om de Vitesse-speler in je SuperCoach-team ditmaal captain te maken. Daarmee kun je dubbele punten verdienen.