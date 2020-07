‘Trump die bonen aanprijst, is als Geert Wilders die couscous promoot’

Achter de Schermen Dit doen we deze zomer extra bij het AD

15:16 De zomer is een tijd van ontspanning, van buiten zijn, maar de zomer is ook een tijd van plannen maken. Zeker deze zomer, waarin meer Nederlanders in eigen land blijven dan in andere jaren. En waarin meer Nederlanders nadenken over hun leven. Omdat ze de afgelopen maanden thuis werkten. Of juist hun baan verloren. Omdat ze dichter bij hun dierbaren kwamen te staan. Of ze misschien wel dicht op de huid zaten.