Utrecht, wielrennen én Vuelta, voor Edwin Winkels komt deze week alles samen

‘Met welke collega zou je weleens willen ruilen?’, werd me ooit gevraagd. Ik antwoordde: Edwin Winkels. Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Edwin (59) is onze correspondent in Spanje. Woont al meer dan dertig jaar aan het strand in Sitges, een aangenaam thuiskantoor. Ontdekte en verloor daar zijn grote liefde, maar bleef er met zijn kinderen wonen.