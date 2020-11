Vanaf vandaag kun je onze app in donkere modus bekijken

Van de hoofdredactie Waarom we als AD een televisie­show maken over het leven na corona

29 mei Beste lezer, Bijzondere tijden vragen om bijzondere initiatieven. Zo hebben we deze week voor het eerst een televisie avond verzorgd. Afgelopen dinsdag op SBS6, samen met de collega’s van Hart van Nederland. Het ging over ons leven ná corona en het idee was om nu eens dieper in te gaan op wat we hebben geleerd de afgelopen maanden.