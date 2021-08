Voorspel vier Eredivisie duels en maak wekelijks kans op 5000 euro

Van de hoofdredactie Waarom ‘De Brief van de Dag’ apart op AD.nl?

30 oktober Beste Lezer, Ingezonden brieven van lezers worden altijd heel goed gelezen, zo weten wij uit onderzoek. Het geeft een mooi beeld hoe een doorsnee van onze lezers over bepaalde onderwerpen denkt. De lezersredactie probeert elke dag weer een afgewogen keuze te maken. Het liefst met verschillende visies over dezelfde onderwerpen. Dat zet je aan tot nadenken. Hoe vaak maak je niet mee dat je bij het lezen van zo’n brief denkt: ‘hé, zo heb ik er nog niet tegenaan gekeken’? Het valt ons elke dag weer op hoe slim, afgewogen, wijs en met kennis onze lezers soms reageren. Uiteraard laten we de schreeuwende, scheldende, beledigende en niet inhoudelijke inzendingen achterwege. Deze brieven zetten we al een tijdje verzameld op AD.nl/opinie, zodat ook onze digitale volgers ze kunnen lezen. Maar soms is een lezersbrief zó treffend dat we het bijna zonde vinden dat deze ‘verdwijnt’ tussen de andere. Dit zou eigenlijk iedereen moeten lezen, denken we dan vaak. Dat is de reden waarom we sinds dit jaar ook een enkele ingezonden brief soms apart plaatsen op de homepage (zeg maar de voorpagina) van AD.nl, gewoon tussen de andere nieuwsverhalen in. Als een ‘Brief van de Dag’. Dat staat er dan ook nadrukkelijk bij. Als lezer en volger moet je wel meteen weten wat en wie de afzender van een artikel is. In de cijfers zien we dat deze brieven massaal worden gelezen en ook gedeeld op social media. Ook hier proberen we goed te selecteren. Het moet een zinnige bijdrage aan het debat zijn, mag wel kritisch zijn maar niet beledigend, en de inzendingen moeten wel divers van mening zijn. Het AD is nu eenmaal van iedereen, jong en oud, man en vrouw, links en rechts.