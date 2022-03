Vormgever Jeroen de Haas: ‘Ook al is dit het meest complexe dagblad van Nederland, we maken een lekker krantje’

Je bent redactioneel vormgever, is dat een belangrijke rol voor de lezers?

,,Ja, want vormgevers helpen de lezers de weg in hun krant te vinden. Dankzij de opmaak kun je onbewust al registreren of een artikel nieuws bevat, vermaak biedt of analyserend is. Als die ordening er niet zou zijn, mis je structuur. Kranten zijn lang geleden begonnen met kopij die links bovenin begon en pas rechts onderop de pagina eindigde. Dat gaf een lange stroom aan ongestructureerde teksten. Dat leest niet lekker.’’

Zit er een duidelijk idee achter de opmaak van AD ?

,,Je herkent er de koers in van AD : er zijn jaren geweest dat we wat meer op de Volkskrant wilden lijken; we hebben tijden gekend dat we vooral een populaire massakrant wilden zijn en nu zitten we er wat tussenin. Elke koers heeft gevolgen voor de opmaak: je kiest voor een chic lettertype, minder foto’s en lange artikelen of je gaat voor speelse typografie, kleur, veel afwisseling en beeld. Wat je er altijd aan afziet, is onze nuchtere inslag. We willen een lekker krantje maken en voor de rest geldt ‘doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg’.

,,Vormgevingstechnisch is AD wel het meest complexe dagblad van Nederland. We maken deels ook de inhoud van zeven regionale dagbladen in het zuiden en oosten van het land. Gezamenlijk bedienen we ruim een miljoen lezers. Als vormgever geef je dus niet alleen het beste van jezelf aan AD maar ook aan die andere kranten. En zij hebben ook hun wensen waar je rekening mee moet houden.’’

Jij hebt laatst tot 02.00 uur gewerkt, komt dat vaak voor?

,,Minder vaak dan vroeger. Dit keer was het vanwege de gemeenteraadsverkiezingen. We maken elke dag zeventien voorpagina’s, voor alle AD-edities één, en meestal komen ze overeen. Zodra zich een gelegenheid voordoet om de voorpagina van een regiotitel te voorzien van eigen nieuws of beeld dan doen we dat. De gemeenteraadsverkiezingen bieden zo’n uitgelezen kans. We hebben het ook gedaan met de steunbetuigingen van mensen in coronatijd. En bij hevige sneeuwval in de winter wisselen we ook sneeuwfoto’s zodat de lezer van AD Utrechts Nieuwsblad of AD Groene Hart uit zijn eigen leefgebied foto’s ziet.

,,Het lijkt laat, werken tot 02.00 uur, maar tot 2005 bleef er altijd een collega tot 02.30 uur. Zo kon er nog nieuws mee in de kranten die als laatste van de drukpers rolden. Tegenwoordig stopt die late dienst al om 00.30 uur. De website en de nieuwsapp hebben de functie overgenomen: zij melden het laatste nieuws. Als we nu tot laat werken, heeft het te maken met gebeurtenissen die je ziet aankomen, zoals Europees voetbal of verkiezingen. Dan ‘zakken’ we wat later – ook weer niet te laat, want we willen de krant op tijd bij de lezer krijgen.’’

Wat is typerend voor jouw kwaliteiten?

,,Ik werk graag tegen de klok aan – onder druk dus. Ik hou ervan om in korte tijd en met weinig middelen toch wat moois te maken. Als er bijvoorbeeld geen geschikt beeldmateriaal is voor een cover van de zaterdagbijlage Z of Sportwereld gaan al mijn zintuigen aan. Ik put inspiratie uit mooie voorbeelden. Bijvoorbeeld uit het Amerikaanse opinieblad Time. Zolang de vormgeving maar ten dienste van de lezer staat. Het is belangrijk dat je mijn hand er zo min mogelijk in ziet.’’

En de krant blijft nummer 1?

,,Ik blijf het heerlijk vinden om vijf trappen naar beneden en weer naar boven te lopen, en dan met een kop koffie op de bank de papieren krant in mijn handen te voelen. Dat zijn onvervangbare momenten.’’

Jeroen de Haas in het kort Privé: single.

Redactioneel vormgever sinds: 2000, daarvoor periodiek werkzaam bij het Rotterdams Dagblad.

Betrokken bij: acht grote restylings van AD.

Studeerde: School voor de Journalistiek (1996-2000).

Favoriete vormgeving: van Time, een Amerikaans opinieblad.

Gefascineerd door: het tweepartijenstelsel in de VS, de toegankelijkheid van de kandidaten tijdens voorverkiezingen en de betrokkenheid van kiezers.

Trots op: de vormgeving van de eerste zaterdagse voorpagina in coronatijd en van het boek Kampioenen!, over Feyenoords droomseizoen in 2016/2017.

Guilty pleasure: lange treinreizen, zoals met de hogesnelheidstrein door Japan.

Mijn vader zei altijd: ‘Zoals het gaat, is het goed’. Volledig scherm De voorpagina van 14 maart 2020, die Jeroen de Haas maakte (links). En de foto met Joe Biden tijdens de presidentiële voorverkiezingen van de Democratische Partij (januari 2020) - De Haas is geïnteresseerd in het het Amerikaanse tweepartijenstelsel. © privé