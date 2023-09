Waarom schreven wij Thijs Römer en geen Thijs R. toen hij voor de rechter stond?

achter de schermenDe hoofdredactie van het AD beschrijft in deze rubriek waar de redactie mee bezig is. Deze week Paul van den Bosch (hoofdredacteur van de regionale AD-titels) over het al dan niet anonimiseren van verdachten.

Een lezer vroeg me waarom alle media de naam van Thijs Römer voluit schreven toen hij voor de rechter stond en werd veroordeeld in een zedenzaak. Had de acteur niet het recht dat hij werd aangeduid als Thijs R.? Of T.R? Verdiende hij niet dezelfde behandeling als andere verdachten?

Goede vraag. Ik merkte dat meer mensen zich dit afvragen. Eerst iets over het anonimiseren van verdachten, zoals wij dat noemen. Zodat zij zo onherkenbaar mogelijk blijven voor een groot publiek, bijvoorbeeld door hun achternaam met een initiaal aan te duiden. Dat staat nergens in de wet, dat hebben de media in Nederland zo afgesproken.

In andere landen is het gebruik dat verdachten met zo veel mogelijk details worden aangeduid. Soms zelfs met de mugshot die de politie van hen heeft gemaakt bij hun arrestatie. Laatst zagen we er nog één voorbij komen van Donald Trump, ex-president van de Verenigde Staten. Foto’s van verdachten, als ze al worden geplaatst, publiceren we hier met een zwart balkje over de ogen of met het gezicht geblurd (helemaal wazig en dus onherkenbaar gemaakt).

Het stijlboek

De stelregel bij het AD is dat we de voornaam publiceren en de initiaal van de achternaam. Dat staat in ons stijlboek, zoals dat heet. Het is een lijst met regels die wij specifiek bij het AD hanteren. De meeste media hebben een eigen stijlboek. Dan had het hier dus Thijs R. moeten zijn. Waarom is daar niet voor gekozen? Ik heb het stijlboek erbij gepakt. Wanneer noemen we de volledige naam wel? Ik citeer:

* Buitenlandse verdachten in het buitenland. Want: die naam staat ook al in buitenlandse kranten en de kwestie van privacy is door de afstand minder relevant.

* Mensen in een publieke functie: wethouder, burgemeester, minister, rechter. Ook als zij plaatselijk een publieke functie hebben en zeker als zij landelijk bekend worden.

* Mensen die zelf de publiciteit hebben gezocht. Ik voeg daaraan toe: mensen die juist willen dat hun volledige naam wordt genoemd. Dat komt ook voor. Door de initialen worden zij bij voorbaat als een crimineel gezien, vinden zij. Dan liever hun volledige naam.

* Bij bekende mensen noemen we ook de volledige naam: initialen zouden potsierlijk staan.

Dit laatste is bij Thijs Römer het geval. De 45-jarige acteur Thijs R. Dat kun je potsierlijk vinden. Dan is het voor iedereen toch duidelijk om wie het gaat. Als iemand eerst voluit is genoemd omdat er een landelijk opsporingsbericht is verspreid (denk aan Jos Brech), gaan we in de regel ook niet terug naar een initiaal.

Noemen we bedrijven bij naam?

En: verdachte bedrijven worden in de regel voluit genoemd. Tenzij het bedrijf de naam van een verdachte eigenaar draagt. Dat is weleens misgegaan, geef ik toe. Een fictief voorbeeld (dus niet het voorval van destijds!): Directeur Fred J., eigenaar van assurantiekantoor Jansen... Tja, dat is slordig.

We proberen de privacy van verdachten zo veel mogelijk te garanderen, dus trachten we zo secuur mogelijk om te gaan met woonplaats, leeftijd en beroep. Dat laatste is in het geval van Römer ook relevant, mede omdat de betrokken minderjarige meisjes in deze zaak hem daardoor kenden. De meeste media in Nederland hanteren deze regels.

Maken we uitzonderingen? Ja, soms moet je per geval bekijken wat raadzaam is. Zo wordt een voornaam soms afgekort tot een initiaal als deze weinig voorkomt. Of in combinatie met andere details te duidelijk herleidbaar is naar één persoon. Uit het stijlboek: een man met een bijzondere voornaam, in een kleine woonplaats, die een inbraak pleegt in zijn rolstoel. Dat is niet meer anoniem. Daarmee schenden wij te zeer zijn privacy. Daarover moeten we vooraf dus overleggen op de redactie. Dan doen we dan ook.

Volledig scherm Paul van den Bosch, hoofdredacteur AD Regio. © AD

