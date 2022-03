Waarom wij steeds meer podcasts maken

ACHTER DE SCHERMEN Op deze plek beschrijft de hoofdredactie wat de AD-redacties bezighoudt. Deze week: Paul van den Bosch (hoofdredacteur van de regionale AD-titels) over podcasts.

In Soesterberg, lieflijk plaatsje tussen Utrecht en Amersfoort, gaat een hardnekkig verhaal rond over een ondergrondse tunnel. Niemand heeft ‘m ooit betreden, maar hij zou er moeten zijn. Volgens de overlevering is die tunnel door de Duitse bezetters als vluchtroute gegraven tussen een officierscasino (‘Wehrmachtsheim’) en de luchtmachtbasis. Gerucht of waarheid?

Journalist Marc Adriani woont al 25 jaar in Soesterberg en raakte geïntrigeerd door het verhaal. Hij ging op onderzoek uit, sprak deskundigen en ooggetuigen die nog in leven zijn, begon te graven en verdiepte zich ook in dat casino waar de Duitse officieren hun vrije tijd doorbrachten. Adriani (49) maakte er een zesdelige podcastserie van, ‘Hitlers geheime tunnel’, die te beluisteren is via onder meer AD.nl. Ik heb het vooraf beluisterd, ben zelf geen Soesterberger maar raakte in de ban van dit verhaal.

Het mooie van zo’n serie is dat deze veel meer is dan alleen het toewerken naar het antwoord op de onderzoeksvraag. Een goede podcast geeft achtergronden, laat de juiste mensen aan het woord en is niet bang af en toe een zijpad in te slaan. Adriani vertelt ook over de rol die de vliegbasis na de oorlog speelde toen de Amerikanen er neerstreken. Over de imposante feesthal van het officierscasino die intact is gebleven.

Podcast heeft meer gemeen met een boek (of krant) dan met video. Het gaat om sfeer en woorden, je kunt wat je hoort zelf inkleuren met je verbeelding. Je zet ‘m aan in de auto, op je Airpods in de trein of bij een rondje lopen. Het is audio on demand. Sommigen noemen het al het ‘nieuwe lezen’, maar het kan keurig naast elkaar bestaan. Dat doen we ook bij het AD waar we steeds meer podcasts maken. Met nieuws van de dag (politiek, media, sport) maar ook met projecten van de langere adem. Zo is de podcast van verslaggever Koen Voskuil over de verdachte dood van een medewerker van de inlichtingendienst (‘De zwarte dag van Hans’) massaal beluisterd. Onze Rotterdamse redactie is voor begin mei bezig met een serie over ‘20 jaar na Fortuyn’.

Voor mij is de dagelijkse ‘AD Voetbal podcast’ niet eens meer een guilty pleasure. Het heeft een sfeer en ritme die je bij onderwerpen kunt toepassen: vlot, geestig, fel, relativerend, altijd gebruik makend van de autoriteit die onze voetbalverslaggevers hebben omdat ze altijd dáár zijn waar het gebeurt.

Wij praten, monteren en leren. Zo werkt dat in een tijd waarin we precies weten hoe we tien jaar geleden journalistiek bedreven maar niet hoe onze wereld er over vijf jaar uitziet. De jonge generaties zijn niet minder geïnteresseerd in nieuws, maar ze consumeren het vooral door te kijken en luisteren.

Maar voor een goed verhaal blijft altijd toekomst. Geschreven én gesproken. Een oud-collega noemde dat ooit: het plezier van het weten. Dat maakt een gelukstofje vrij in je hersenen. Zo is podcast zelfs goed voor de gezondheid, mits je de koptelefoon niet té hard aanzet natuurlijk.