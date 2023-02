Wat is moeilijker, hoofdredacteur of bezorger? ‘Bezorger’, zei de hoofdredacteur

ACHTER DE SCHERMEN,,Het is niet zo’n grote wijk. Zo’n 130 krantjes. Red je dat vóór zeven uur?’’ Dat vroeg de distributeur van het bezorgdepot in Schiedam-Noord, het was 04.55 uur.

,,Tuurlijk, dat moet lukken. Het is mijn oude krantenwijk, ik ben hier opgegroeid. Ik neem nog even een bak koffie en dan gaan we fietsen.’’ Dat was ik dus. Woensdagochtend 4 januari, 04.56 uur.

De kumpanie had me gevraagd of ik nog eens de krantenwijk van vroeger wilde lopen. Voor een campagne van DPG Media om het ambacht van de bezorging onder de aandacht te brengen. Van bezorger tot hoofdredacteur, zeg maar. Die actie kunt u nu lezen en via de podcast beluisteren: https://www.krantenbezorgen.nl/podcast

Elke week beschrijft de hoofdredactie wat de AD-redacties bezighoudt. Paul van den Bosch, de hoofdredacteur van de regionale titels van AD, ging na 35 jaar weer de krant bezorgen.

Droog bij regen

,,Wanneer bezorgde je de krant dan?’’ vroeg een bezorger.

,,Ach, midden jaren’80.” Dat klinkt niet alleen als lang geleden. Dat is het ook.

Indertijd was het een krantenwijk met alleen hoge flats en één krant om te bezorgen, het AD. Lekker overzichtelijk en heerlijk droog bij regen. Enkele flats zaten nog steeds in de route, maar ook laagbouw en in de tussentijd bijgebouwde straten. In de krantentassen verschillende kranten, want de AD-bezorger brengt nu ook De Telegraaf rond, de NRC en nog een paar kranten. Minder overzichtelijk dus, voor mij althans.

Het was vooral minder droog dan het in mijn geheugen was. Ik herinnerde me vooral relaxte ochtenden met een aangenaam opkomende zon. Nu góót het en dat bleef zo. Naast me fietste Marieke de Veer. Zij maakte een podcast van wat je een terugkeer naar de memory lane van mijn puberteit kon noemen. De plopkap van haar microfoon hing er door de aanhoudende regen na een tijdje treurig bij. In het licht van de koplamp lazen we de straatnamen en de nummers van een geplastificeerde lijst af.

Beetje te mopperen

,,Is dit nou die straat?’’, ,,Wie is hier nou opgegroeid, jij of ik?’’



,,Hier is nummer 35, waar zijn de even nummers dan?’’



,,Ik ga vanmiddag de gemeente bellen, waarom is hier zo weinig straatverlichting?’’



,,Hier een AD of een Nederlands Dagblad, kun jij dat lezen?”

Volledig scherm Elke ochtend gaan duizenden bezorgers in heel Nederland op pad. © Rolf Hensel

Ik zit hier nu een beetje te mopperen, maar ik vond het wel mooi. De herkenning, de rust en vrijheid van de ochtend, het fietsen. De uitdaging om de wijk op tijd en vooral zonder klachten te ‘lopen’. Dat voelde als vroeger. Dat laatste, bezorgen zonder klachten, is naar mijn weten gelukt. Of ze zijn bij DPG-Media zo empathisch geweest om ze mij niet door te geven.

Maar voor zevenen klaar? Om 08.15 uur viel de laatste AD in de bus, in zo'n later bijgebouwde en dus onbekende straat. Grote dank dus aan Google Maps. De naam op het naambordje, de laatste van de ochtend, kwam me wel heel bekend voor.

Bezorghelden

Ruim drie uur gedaan over 130 krantjes. Gelukkig sprong er nergens een hond tegen de voordeur en bleven de fietsbanden vol lucht. En ook belangrijk: geen kranten over of juist te weinig. Want dan weet je meteen: hier is iets niet goed gegaan.

,,Viel het mee?” vroeg de distributeur bij terugkomst op het depot.

,,Ja hoor”, loog ik.

Quote Als u toevallig in Schie­dam-Noord woont en op 4 januari geen krant heeft ontvangen, alsnog mijn excuses

Later op de redactie vroeg Marieke voor de podcast-uitzending: ,,Wat is moeilijker, hoofdredacteur of bezorger?’' ,,Bezorger”, antwoordde ik. ,,Voor mij althans.’'

De podcast is nu te beluisteren en de DPG-campagne om bezorgers te werven is gestart. ‘Bezorghelden’ heet de vierdelige podcastserie, maar dat is in mijn geval zwaar overdreven. Onze helden van de nacht zijn de échte bezorgers Nathalie en Gerard. Zij bezorgen dagelijks in Sliedrecht en Reusel en komen daarover uitgebreid aan het woord.

Mijn excuses

De eerste aflevering gaat over Alexandro Reyes Rodriguez. Hij was verslaafd aan alcohol en drugs en zat acht keer gevangen. Een krantenwijk gaf hem structuur, nu is hij een enthousiaste zorgondernemer. Over zijn leven schreef Alexandro een boek. Zij zijn de werkelijke helden van deze actie.

(En als u toevallig in Schiedam-Noord woont en op 4 januari geen krant heeft ontvangen, alsnog mijn excuses).

Volledig scherm Paul van den Bosch, hoofdredacteur AD Regio © AD