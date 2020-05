WE HÁDDEN ’M!! Hoe we een halve eeuw later Feyenoords Europa Cup-zege nog eens vieren

achter de schermenHoofdredacteur Paul van den Bosch beschrijft elke week waar de AD-redacties mee bezig zijn. We bereiden ons voor op een voetbaljubileum: komende woensdag is het 50 jaar geleden dat Feyenoord als eerste Nederlandse club de Europa Cup 1 won. En alvast deze disclaimer: deze hoofdredacteur is een supporter.

,,Ik verwerkte het doelpunt als een auto-ongeluk. Ik zat maar wazig te staren naar het dansende licht aan de overkant en werd overmand door hulpeloosheid. Ik geloof dat ik wéér ‘moeder’ riep, en toen mijn collega de microfoon in mijn hand drukte, moet mijn stem een onaardse toonhoogte hebben bereikt. Al pratende voelde ik me mezélf weer worden, een verslaggever die registreert. Ik zag sportjournalisten, doorgaans koel als oktobernachten, in elkaars armen hangen, ik ontwaarde Leo Horn in gelukzalige vervoering en ik ontdekte het gezicht van Nederlands oudste reporter Ad van Emmenes, waarover onverveerd de tranen stroomden.’’

Dat is sportjournalistiek waarbij de woorden in de roomboter zijn gebakken. Dat kon je wel overlaten aan radioverslaggever Theo Koomen. Hij schreef het in zijn column in het Algemeen Dagblad van vrijdag 8 mei 1970. Bijna een halve eeuw geleden veroverde Feyenoord de Europa Cup-1 door Celtic in Milaan met 2-1 te verslaan. Het doelpunt dat Koomen als een auto-ongeluk trof, was de 2-1 van Ove Kindvall aan het einde van de verlenging. Even daarvoor had Feyenoord een grote kans gemist, waarna de radioman ook al hardop om moeder Koomen had geroepen.

Bakermat

De kranten uit die dagen heb ik deze week digitaal opgezocht. Alleen al in Feyenoords bakermat, Rotterdam, waren er meerdere die om de aandacht en gunst van sportliefhebbers streden. Drie daarvan behoren tot de rijke erfenis van onze huidige redactie. Het landelijke Algemeen Dagblad, het van oudsher liberaal-burgerlijke Rotterdamsch Nieuwsblad en het sociaal-democratische Het Vrije Volk, dat zich in die jaren van ontzuiling net had losgeweekt van de PvdA.

Met een batterij aan journalisten zaten zij op de perstribune van San Siro. De dag na de finale was het Hemelvaart (geen krant dus), maar zowel het RN als Het Vrije Volk had besloten een extra editie te maken die op straat in Rotterdam en Milaan werd uitgedeeld. Die bliksemedities uit 1970 zijn historische pareltjes. ‘WE HEBBEN ‘M!!, blokletterde Het Vrije Volk, wat ik persoonlijk nog steeds de meest treffende kop vind. ‘Europa’s sterkste’, kopte het RN.

Typemachine

Er waren nog geen laptops, internet en WiFi bestonden niet en foto’s moesten eerst worden ontwikkeld voordat ze naar Nederland werden gestuurd. Op de tribunes tikten verslaggevers hun verhaal op een typemachine en lazen het per telefoon woord voor woord door aan een stenotypist. Deze tikte het voor de redactie ter correctie op een kopijblad. Voor het geval de telefoonverbinding zou haperen, maakte een redacteur in Rotterdam een schaduwverslag dat nooit gepubliceerd zou worden. Eenmaal in de drukkerij moesten de verhalen door grafici razendsnel letter voor letter in de kolommen worden geduwd. Daarna konden de drukpersen pas hun werk doen.

Bekijk hieronder de voorpagina’s van de kranten. De tekst gaat daaronder verder.

Het is een werkwijze die logistiek ver afstaat van de manier waarop kranten in dit digitale tijdperk worden gemaakt. Maar sportjournalisten tikken hun verhalen voor krant en website nog steeds op de tribune, met de deadline in hun nek. Eén oog op het toetsenbord gericht, het andere op het veld, zoals verslaggever Daniël Dwarswaard bij Ajax - Tottenham Hotspur.

Huldiging

Komende woensdag, 6 mei, blikken we in AD Sportwereld uitgebreid terug op Feyenoord-Celtic en de massale huldiging op de Coolsingel. Dat doen we online op AD.nl en al onze AD-krantentitels. Ook in Utrecht en Den Haag, waar ons regionale hart altijd fanatiek klopt voor de plaatselijke FC en ADO. Zelfs onze collega-redacties in bijvoorbeeld de Achterhoek, Eindhoven en Zeeland nemen de historische verhalen mee.

We doen dit omdat Feyenoord in het hele land supporters heeft, maar vooral omdat dit een unieke Europa Cup-zege was. Het was de eerste door een Nederlandse club en luidde een gouden periode van Feyenoord, Ajax, PSV en Oranje in. Het werd een nationale mijlpaal. ‘Onze eigen maanlanding’, zegt chef sport Peter van Duyl vaak. Voor Rotterdam kwam het in een periode waarin de stad eindelijk allure kreeg na de lange wederopbouw vol sober- en bescheidenheid. Hugo Borst, zelf kind van die stad, zal dat komende week treffend beschrijven.

Erfenis

Zelf ben ik heel benieuwd waar de jongens van de podcast Kein Geloel mee komen in hun bijdrage voor AD.nl. ‘Milaan’ heb ik niet bewust meegemaakt (ik was tien maanden oud), maar deze makers van de Feyenoord-podcast waren zelfs nog lang niet geboren. Hoe kijken zij aan tegen dat roemruchte verleden? Is het een prachtige erfenis of een loden last die nooit meer van de rood-witte schouders ging? Dat laatste is de grote keerzijde van de successen uit 1970 (later dat jaar volgde de Wereldbeker). Groter en mooier is het nooit meer geworden. Daarom reageren club en achterban zo euforisch als het na lang zwoegen soms wél lukt.

Ik ben weleens jaloers geweest op al die supporters die de tijd meemaakten dat Feyenoord structureel om de prijzen meedeed. En dus ook op de journalisten voor wie dat vijftig jaar geleden vanzelfsprekend was. Met sommigen heb ik nog op redacties gewerkt.

Clyde Best

Maar toen zag ik in februari de documentaire over 1970 bij Andere Tijden Sport, gemaakt door Steven van der Gaag.,,We dachten in de jaren 70 dat George Best kwam, maar we kregen Clyde Best. Dat is nou mijn Feyenoord’’, zegt Van der Gaag daarin. Een herkenbaar gevoel. De beelden ontroerden. De documentaire gaf de geest van de club, de stad, de mensen en die tijd goed weer. 6 mei 1970 is voor altijd verbonden aan het DNA van Feyenoord, Rotterdam en zelfs Nederland, besefte ik maar weer eens.