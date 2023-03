‘We houden beloftes van politici tegen het licht’

Toegegeven, er zijn kranten waarin u niets leest over de politiek op provinciaal niveau. Of u de commissaris van de Koning of de gedeputeerden van uw provincie kent, waag ik te betwijfelen. Ik deed een testje op de redactie. Collega’s moesten hard nadenken over wie hun commissaris was. Toch staat er op 15 maart als u mag stemmen voor de Provinciale Staten iets op het spel. De provincie bepaalt bijvoorbeeld of en waar steden en dorpen mogen uitbreiden, of er extra woningen mogen komen, of daarvoor ook openbaar vervoer wordt ingericht. Ze zijn ook verantwoordelijk voor natuurbeleid en moeten beleid maken om het stikstofprobleem in Nederland op te lossen.

Partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen kent u van de landelijke politiek. Maar hun standpunten kunnen afwijken van de landelijke partijlijn. De komende weken zult u in aanloop naar de verkiezingen meer lezen over deze minder bekende bestuurslaag, de partijen en hun visie op belangrijke vraagstukken. We willen u informeren zodat u op 15 maart weloverwogen kunt beslissen of u wel of niet gaat stemmen en op welke partij u uw stem uitbrengt.

Quote Van 6 tot en met 14 maart gaan we de mooie beloftes van politici controle­ren: ze moeten de feiten op orde hebben

Dat doen we op verschillende manieren. Onvermijdelijk zullen landelijke politici zich meer laten zien, maar we gaan ons best doen op de provinciale bal te blijven spelen. Komende week komen we met een kieswijzer. Aan de hand van stellingen kunt u bepalen welke partij het beste bij uw opvattingen past. Ook belangrijk omdat de gekozen volksvertegenwoordigers in de provincie op 30 mei de leden van de Eerste Kamer kiezen.

Samen met het programma Pointer van KRO-NCRV en Nieuwscheckers, onderdeel van de Universiteit Leiden gaan we feiten checken. Alle beweringen die politieke partijen en politici doen houden we van 6 tot en met 14 maart kritisch tegen het licht. In verkiezingstijd worden nogal eens mooie beloften gedaan. Dat mag, maar politici moeten wel de feiten op orde hebben. Dat gaan we controleren.

Quote Obama houdt ons voor dat we de laatste generatie zijn die de klimaatver­an­de­ring kan keren

En dan mag u op 15 maart ook nog stemmen voor uw waterschap. De bestuurslaag die er voor zorgt dat uw voeten droog blijven en de fundering van uw huis op orde. Een van mijn voorgangers, Jan Bonjer, is nu dijkgraaf. Evenals onze columnist Joyce Sylvester. Ze kunnen gepassioneerd vertellen over het werk van waterschappen, juist in deze tijd waarin klimaatverandering steeds nadrukkelijker voelbaar wordt. Bonjer zegt te zijn ‘opgetild door Obama’, die zei dat de huidige generatie de laatste is die deze kans heeft het tij te keren. De oud-hoofdredacteur denkt dat de klimaatverandering de burgers opnieuw het belang van water doet inzien.

In elk geval alle reden om na te denken over uw stem. Om u daarbij te helpen, hebben we ook daarvoor een stemwijzer gemaakt die u komende week op AD.nl vindt.