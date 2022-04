We laten onze Z niet kapen door Rusland

Het is ruim twee jaar geleden dat we het coronavirus leerden kennen, al bestaan coronavirussen al veel langer. De versie die ons twee jaar lang in de greep hield kreeg de naam Covid-19, maar bleef in de volksmond toch corona heten. Hoewel het woord corona bij veel mensen wereldwijd weinig goede herinneringen oproept, is het voor het biermerk Corona nooit reden geweest de naam aan te passen.

Deze week was ik te gast bij Goedemorgen Nederland. In het programma kwam kort een Zeeuwse kwestie aan de orde. Het logo van Omroep Zeeland heeft een Z met een cirkel eromheen. Omdat ook het Russische leger de Z als symbool gebruikt, gingen er stemmen op om het logo van Omroep Zeeland aan te passen. De hoofdredacteur stak zijn licht nog eens op bij Oekraïners in Zeeland en besloot het logo te laten voor wat het is.

Onze krant kent ook de Z, de bijlage in de zaterdagkrant waarin we achtergronden bij het nieuws brengen. De oorlog in Oekraïne, de Z als symbool van het Russische leger, het is ook voor ons geen reden om de naam van ons zaterdagkatern aan te passen. We laten de Z niet kapen door Rusland.

Soms gaan lettercombinaties wel ergens in de ban. GVD, KKK en SS worden bijvoorbeeld niet gebruikt in kentekenseries. Alleszins begrijpelijk; het zijn kwetsende lettercombinaties geworden.

Berichtgeving over oorlog

Ons woordgebruik in de berichtgeving over de oorlog in Oekraïne is overigens geregeld onderwerp van gesprek op de redactie. Zo spreken wij van oorlog en is dat in Nederland ook onomstreden, maar in Rusland is dit wettelijk verboden. Wie het conflict in Oekraïne daar oorlog noemt, riskeert een gevangenisstraf.

Ook stellen we ons de vraag: wanneer noem je de leider van een land een dictator? Definitie: een dictator is een leider van een dictatuur. Een dictator is vaak één persoon die alle macht binnen een samenleving naar zich toe trekt. Een dictator wordt geassocieerd met een repressief beleid waarin andersdenkenden worden onderdrukt en opgesloten.

Poetin is niet de leider van een dictatuur, hij leidt een democratie, al zijn wij in Nederland sceptisch over het functioneren van de Russische democratie. Aan het overige deel van de definitie lijkt Poetin wel te voldoen. Maar vooralsnog zijn wij terughoudend met de term dictator.

Spelling van plaatsnamen

Ook hebben we besproken of we niet moeten overgaan op de Oekraïense spelling van plaatsnamen in Oekraïne zoals Kyev in plaats van Kiev. We besloten dit niet te doen, maar vast te houden aan onze Nederlandse spelling, omdat we consequent willen zijn. We schrijven ook Parijs en niet Paris en Lissabon, niet Lisboa. We houden vast aan de Nederlandse spelling, al vindt deze zijn oorsprong in de Russische spelling, omdat de Nederlandse spelling zorgt voor de meeste herkenning bij onze lezers.