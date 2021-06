Wij gaan weer ‘op’ restaurant. Dus ook onze recensenten

Opgewonden. Dat is het woord dat Ellen Lengkeek gebruikt. Ze vindt het opwindend weer buiten de deur te dineren. ,,Dat gevoel herken ik bij iedereen. We gaan weer op restaurant. Als een groep. Het zal straks weer gewoon zijn, maar nu nog even niet.’’

Ellen heeft geluk. Elke week eet ze in een ander restaurant in de Haagse regio en het bonnetje declareert ze bij ons. Ze is Gouden Pollepel-recensent bij AD Haagsche Courant. Komende week staat haar eerste recensie weer online en in de krant.

Bij andere titels (Rotterdam/Dordrecht/Rivierenland) begon recensent Mirjam de Winter afgelopen week al. Zij gaf de nieuwe Trattoria Sophia in Rotterdam een 7,6 als rapportcijfer. Utrecht/Amersfoort (Marco Bosman) en AD Groene Hart (Hans Pfauth) publiceren de eerste aflevering van hun Pollepel-series op 1 juli. We gaan weer - zoals Ellen Lengkeek op z’n Vlaams zei - op restaurant. Héérlijk.

Quote We houden nog echt wel rekening met de omstandig­he­den Ellen Lengkeek, Gouden Pollepel-recensent

Ook op een redactie is het leven soms een déjà vu. Niet voor het eerst vroegen we ons af óf we moesten beginnen (ja dus) en dan meteen met koele cijfers. Ook dat laatste hebben we besloten. De horeca ontwaakt uit zijn beroerdste jaar ooit, maar de keukens zijn weer open en aan het einde van de avond volgt een rekening. Dat noemen ze heel klinisch ook wel een economische transactie. Dan mag je als klant (en dat is een recensent uiteindelijk ook) een oordeel vellen.

Dat deden we het afgelopen jaar niet bij de talloze verhalen die onze redacties schreven over de keur aan afhaalmaaltijden. Als deze al werd gegeven, was het oordeel aan de milde kant en zonder eindcijfer. ,,We gaan nu een andere fase in’’, aldus Lengkeek. ,,Maar we houden nog echt wel rekening met de omstandigheden. En bij mijn eerste bezoek viel de rekening mee. Dat is goed. De horeca kan de crisis niet afwentelen op de klanten. Die hebben soms met diezelfde crisis te maken gehad.’’

Volledig scherm De 'Gouden Pollepel Thuis' maakt weer plaats voor de vertrouwde Gouden Pollepel. We kijken hier naar een tafel vol gerechten van Shanghai Papa, Kantonese gerechten met een moderne twist. © Mirjam de Winter

Na vijftien maanden Covid-19 is er een enorme vraag naar personeel. Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland schat dat in die periode bijna een kwart van de 450.000 medewerkers naar elders is verdwenen, een groot deel van hen blijvend. Daardoor houden sommige horecazaken hun deuren noodgedwongen dicht, ondanks het feit dat de coronamaatregelen steeds verder worden afgeschaald. Lengkeek: ,,Het zijn niet alleen de handjes die ontbreken, er is ook veel kennis verloren gegaan. Dat gaan we echt merken.’’

Geen extra prijs voor hoogste klantvriendelijkheid

Om die reden zien we voorlopig af van de extra prijs voor het restaurant met de hoogste klantvriendelijkheid. Die hadden we vorig jaar, toen de restaurants kortstondig weer opengingen, in het leven geroepen. Het gaat te ver om te zeggen dat je als horecabezoeker al blij mag zijn als de couverts zonder fouten op tafel worden gelegd, maar ook in de gastvrijheid (de zwarte brigade) zijn veel arbeidskrachten, kennis en kunde verloren gegaan. Daar houden we rekening mee.

Bij ons zijn de kennis en kunde van de recensenten gelukkig niet verloren gegaan. De Winter, Pfauth, Bosman en Lengkeek zijn de laatste weken alweer op pad gegaan. Niet onder hun eigen naam overigens, dames en heren restauranthouders. Om het eerlijk te laten verlopen, reserveert in elk geval de laatste altijd onder een andere naam.

Niet die van mij overigens. Als ik ergens op een gastenlijst sta, kom ik echt als gast. Over eten en drinken heb ik best een mening, maar ik heb er geen verstand van.

Paul van den Bosch

Hoofdredacteur AD Regio

Volledig scherm Paul van den Bosch. © Elvin Boer