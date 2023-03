Winst van BBB bewijst dat kloof tussen ‘Dé Randstad’ en ‘Dé Provincie’ onzin is: die bestáán niet

achter de schermenHét onderwerp was de verkiezingen, de winst van BBB en de klap voor de coalitie. Op verkiezingsavond was het door de late uitslagen lastig werken voor de AD-redactie, schrijft hoofdredacteur Paul van den Bosch (AD Regio) in de terugblik op de week. En de opiniepeilingen zaten er vooraf weer behoorlijk naast, Maurice de Hond voorop.

Hoe deden we dat vroeger eigenlijk? Dat dacht ik woensdagavond rond middernacht toen de eerste AD-kranten van de persen rolden. Voor mijn gevoel maakten we toen ochtendkranten met al meer uitslagen. Gingen stembureaus eerder dicht, werd er sneller geteld, begonnen we later met drukken? De uitslag van de provincie Utrecht kwam nu zelfs meer dan 24 uur later, zodat deze bijna de volgende krant miste, die van vrijdag.

Verkiezingen zijn voor redacties steeds meer een digitale uitdaging. Ons streven? Zorgen dat iedereen donderdagochtend om 07.00 uur kon opstaan met een betrouwbaar overzicht op AD.nl en in onze app - inclusief analyses en alle beschikbare uitslagen per gemeente. Want dat wil je toch weten, al zijn het verkiezingen voor de provincie, waterschappen en de senaat. Hoe is er in mijn gemeente gestemd? En in de buursteden en misschien de stad waar ik woonde of geboren werd? Wie het abonnement koppelt aan onze site/app kan sowieso alle premiumverhalen lezen.

Exitpolls deze keer betrouwbaar

Op zo’n verkiezingsavond als woensdag baseren onze verslaggevers hun eerste verhalen en analyses vooral op de exitpolls en de reacties van politici daarop. In de landelijke politiek en in provinciehuizen. Méér is nog niet beschikbaar. Die exitpolls gaven deze keer een uitstekende indicatie van de einduitslag - dat scheelt. In de verkiezing voor de Eerste Kamer zaten ze er maar één zetel (op 75) naast, dat was nog nooit vertoond. Blijkbaar heeft het extra uur, dat de makers namen om de polls naar buiten te brengen, goed gewerkt.

Quote Maurice de Hond boekte deze keer een dieptere­cord met een foutmarge van 24 procent: hij zat er in zijn slotpei­ling 18 zetels naast

Ze waren aanzienlijk betrouwbaarder dan de peilingen vooraf. Onze directeur Bart Verkade maakt er een hobby van de betrouwbaarheid van die voorspellingen te testen. Dat stemt altijd tot nadenken. Maurice de Hond boekte deze keer een diepterecord met een foutmarge van 24 procent: hij zat er in zijn slotpeiling 18 zetels naast. Media moeten peilingen vooraf minder serieus nemen, ze zijn er vooral om een trend aan te geven.

Die wees vrijwel overal op een onstuimige opmars van BBB en een draai om de oren voor de coalitiepartijen. De trend kon voor niemand als een verrassing komen. Dat velen bij de uitslag daarna wezen op een groeiende kloof tussen ‘randstad’ en ‘provincie’, was te voorspellen. Het is alleen onzin. Dé randstad, ik blijf het zeggen, bestáát niet. Dat beeld is te eendimensionaal.

Rotterdam (grootste partij: GroenLinks), Den Haag (VVD), Amsterdam (GL), Utrecht (GL) en Amersfoort (GL) zijn grote steden in wat wij de randstad noemen. Maar vrijwel alle gemeenten eromheen (en dat is óók randstad) kleurden op de kaart met het groen van de BBB. In Noord- en Zuid-Holland én Utrecht werd de partij van Caroline van der Plas de grootste, net als in de andere negen provincies.

Boeren, Burgers en Bestuurders: BBB

Het lijkt er niet op dat de boeren het van de burgers wonnen. Het zijn boeren en veel burgers tegen andere burgers en bestuurders, vooral rond het Binnenhof. Het is een kloof binnen regio’s in plaats van tussen regio’s. We hebben het verschijnsel al vaker geduid, we blijven dat doen. Bij het AD proberen we alle kanten te belichten. We volgen de BBB van het land: Boeren, Burgers én Bestuurders. Omdat het werk van de laatste groep vaak ook ingewikkelder is dan we soms weten.

De campagne is voorbij, de werkelijkheid is begonnen. Zoveel is wel duidelijk.

