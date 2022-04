Zaterdagbijlage Z: voor achtergrondverhalen en diepte-interviews bij het nieuws

De artikelen in Z geven duiding aan het nieuws. De gedegen journalistieke producties geven bijvoorbeeld uitleg over de oorlog in Oekraïne en hoe de wereld er hierna uit zal zien, de diepere inzichten bij de klimaatcrisis, corona of andere belangrijke ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Ook is Z geregeld onthullend en genereert een onderzoeksverhaal vaak nieuws dat later ook door andere media wordt opgepakt.

‘Kwalitijd’

In het Z-katern is meer ruimte voor artikelen dan in het voorste deel van de krant. Als coördinator van dit ene katern heeft Van der Zanden tijd om de verhalen goed te begeleiden, hij kan er echt aandacht aan besteden. Van der Zanden denkt met de journalist mee over de artikelen, schaaft en slijpt tot het beste verhaal klaar is om gepubliceerd te worden. Ook de illustraties worden met zorg uitgekozen. ,,Hoe meer tijd, hoe beter het wordt. Ik spreek wel eens van kwalitijd. Z moet een cadeautje op de zaterdag zijn”, zegt hij.



Een lang verhaal schrijven is een vak an sich. Artikelen zijn beduidend langer dan in het nieuwsgedeelte van de krant en niet alle auteurs zijn ervaren in het schrijven van een stuk van meerdere pagina’s. Van der Zanden en een eindredacteur kijken bijvoorbeeld of de spanningsboog van het verhaal goed is. Het is tenslotte de bedoeling dat een lezer het verhaal van A tot Z leest. De bijlage brengt geen snelle, makkelijk scorende artikelen. Het is vaak wat zwaardere, evenwichtige kost waarvoor je als lezer even moet gaan zitten. Daarom verschijnt de bijlage ook in de dikke zaterdagkrant. In het weekend hebben mensen meer tijd om te lezen.