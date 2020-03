Zo kregen we onze Songfestival-primeur

De tip

Op zondagochtend 5 januari onthult dj Timur Perlin in zijn Timur Timur Show op Radio 2 dat de Nederlandse inzending voor het Songfestival met de letter ‘J’ begint. Alexander van Eenennaam merkt het bericht thuis op. Nieuws komt wanneer het komt, weet de coördinator Media & Cultuur bij het AD en de regionale kranten van DPG. En dus gaat er direct een appje uit naar Stefan Raatgever, gewaardeerd collega en muziekjournalist bij Het Parool. “Stefan meldde me dat hij het bericht serieus nam. Hij wist me ook te vertellen dat de relatief onbekende zanger Jeangu Macrooy eerder al eens in beeld was geweest bij de selectiecommissie van AVROTROS.”

We duiken er gelijk in

Alexander weet genoeg. Zondag of niet, hij belt meteen met Pieter Perquin, de manager van Macrooy. “Ik herinner me dat hij buiten adem was omdat hij net met een kind op zijn arm de trap op liep. Ik besloot een beetje te bluffen. ‘We hebben verschillende aanwijzingen dat Jeangu dit jaar naar het Songfestival gaat.’ Hij reageerde dat hij het ontzettend leuk had gevonden, maar dat er helaas geen sprake van was. Het klonk enorm geloofwaardig. Ik was geneigd hem te geloven.” Vals alarm.

Alles met een ‘J’

Op de Rotterdamse burelen van het AD wordt op maandagochtend een nieuwe strategie bepaald. Dat de zoektocht naar de Nederlandse artiest in de aanloop naar het Songfestival de beste kans biedt op een primeur van formaat, staat voor de redactie Media & Cultuur immers wel vast. "We wilden alles op alles zetten om als eerste die naam te hebben", vertelt mediaverslaggever Dennis Jansen. "De weken voor Timur zijn tip was het zoeken naar een speld in een hooiberg geweest, maar met die ene letter hadden we ineens een aanknopingspunt." En dus begint het spelletje 'zet zoveel mogelijk artiesten met een J' op een rij. Jamai. Joe Buck. Judy Blank. Junkie XL. De 3 J's. Bijkans iedere Jaap, Jim of Julia die ooit een microfoon of gitaar heeft vastgehad komt op de lijst. Alleen Jan Smit valt als presentator van het Songfestival direct af. "Eigenlijk wisten we nog steeds heel weinig", erkent Dennis. "Misschien ging het wel om een achternaam met een J. Ik had net zangeres Floor Jansen geïnterviewd en zij deed vrij geheimzinnig over mooie projecten die aanstaande waren." Hup, ook die op de lijst dus.

Het afstrepen begint

Het afstrepen begint. Dagenlang bellen de twee journalisten zoveel mogelijk artiesten – of hun managers en omgeving – van de longlist. Dennis: “Je voelt de adrenaline en opwinding als je dichterbij komt. Dit is voor mij de essentie van het journalistieke vak.” De zoektocht heeft wel wat weg van een aflevering Wie is de Mol?. “Wij weten ook wel dat er gelogen wordt. Gelukkig ben ik jaren voetbalverslaggever geweest. Ik was wel wat gewend.” Concurrerende media hijgen ondertussen in de nek. Alexander: “We hoorden van de artiestenmanagers wel dat we niet de enige journalisten waren die zich op deze zoektocht hadden gestort.”

Ons netwerk helpt

Op zo’n moment bewijst zich het belang van een goed netwerk. Het duo kent twee mensen dicht bij het vuur – de organisatie van het Songfestival. “Maar het was heus niet zo dat die anonieme personen ons direct even de naam toespeelden.” Voorzichtig worden er wat tactische vragen voorgelegd. Gaat het om een voor- of achternaam met een J? Betreft het een oud-kandidaat van The Voice? Afstrepen. Bellen. Verder afstrepen.

Nog maar 5 namen op het lijstje

Het net sluit zich. Dinsdagmiddag 7 januari staan nog maar vijf verdachten op de lijst: Jennie Lena, Jett Rebel, Jacqueline Govaert, Jeangu Macrooy en Jaap Reesema. “Die Jaap moest er ook wel om lachen toen ik hem voor de zoveelste keer belde”, vertelt Dennis. “Maar hij was het echt niet. Ja, op een gegeven moment voel je wel aan of iemand de waarheid spreekt.” Ook Jeangu Macrooy ontkent via zijn manager opnieuw. Toch hebben hij en Jacqueline Govaert een extra streepje achter de naam omdat hun tourschema een opvallende gat vertoont in de periode rond het Songfestival. “Jacqueline klonk vrij vaag door de telefoon”, herinnert Alexander zich. “Dat vonden we verdacht. Maar haar manager begon op een gegeven moment zelfs te zweren dat ze er niets mee te maken hadden. Dus ik antwoordde: ‘Als het toch zo blijkt te zijn, is onze werkrelatie voorgoed verpest.’”

We zetten het artikel vast klaar

De twee journalisten voelen dat de primeur binnen handbereik ligt. De hoofdredactie van de krant is al op de hoogte gebracht. Een artikel met de belangrijkste lijnen staat al klaar om binnen een paar muisklikken online geplaatst te worden. Toch blijft de definitieve bevestiging dag na dag uit. “Je gaat op zo’n moment toch wel wat gefrustreerd en teleurgesteld naar huis”, beaamt Alexander.

En dan weten we het echt!

Quote De zoektocht was af en toe frustre­rend, maar als het dan lukt is de voldoening er des te groter op Dennis Jansen Jeangu Macrooy drijft voor de derde keer omhoog als hoofdverdachte van de shortlist. Ook De Wereld Draait Door heeft op donderdag 9 januari lucht gekregen van de geruchten. “Ze brachten een tamelijk luchtig item, maar toch wil je als journalist niet dat een ander er met het nieuws vandoor gaat”, stelt Dennis. Nog tijdens de uitzending volgt er hoog overleg tussen de twee AD-journalisten. Het telefoonnummer van Jeangu zelf is nog altijd niet ontfutseld, maar collega Raatgever heeft wel de contactgegevens van zijn vriend bemachtigd. “Die reageerde heel verdacht”, vertelt Alexander. “Zo van: ‘Dat moet je maar aan Jeangu zelf vragen’.



Daarop besluit het tweetal nog één keer alles uit de kast te halen en de naam Jeangu Macrooy voor te leggen aan de twee anonieme bronnen. Om 19.45 volgt van beiden de bevestiging. “Ik stond net op het punt om mijn voetbaltas te pakken om te gaan trainen”, herinnert Dennis zich. “Het was best een raar moment. Ik realiseerde me dat ik op dat moment als een van de weinigen in Nederland de naam van onze Songfestival-kandidaat wist. En dat een paar minuten later het hele land op de hoogte zou zijn.” De redactie wordt ingeseind. Om 19.48 uur is het bericht op ad.nl te lezen: ‘Jeangu Macrooy vertegenwoordigt Nederland op het Songfestival.’ Dennis kan naar voetbaltraining.

