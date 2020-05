Zo’n ‘nieuwe’ redactie, hoe gaat die eruit zien als journalisten niet meer thuis werken?

Regelmatig hebben wij in het pre-coronatijdperk gasten rondgeleid op de redactie. Voor veel buitenstaanders is dat een fascinerende werkomgeving. Het oogde dan altijd rustiger dan de gasten hadden verwacht. Geen roepende redacteuren, ratelende telexen, rinkelende telefoons. Dat is iets voor tv-series. Het nieuws kan hectisch zijn. De omgeving waarin dat tot een website en krant wordt verwerkt is dat bewust niet. Net de afdeling pensioenen van een verzekeraar, zeiden we dan gekscherend.

Het wordt voortaan nóg minder hectisch en rondleidingen geven we niet snel meer. De ‘oude’ nieuwsredacties keren voorlopig niet meer terug. Dat is de nieuwe werkelijkheid zoals op zoveel werkplekken in heel de wereld.

Volledig scherm De AD-redactie in Rotterdam © AD

Redacties zijn ‘coronaproof’

Afgelopen week was ik een paar uur terug op de vloer in Rotterdam, één van de zes AD-redacties (journalisten hebben het echt nooit over ‘kantoor’) in de Randstad. Thuis voelde ik me er absoluut niet, het is gek hoe snel dat gaat. De ziel is sinds medio maart door de verlaten gangen weggeslopen. Alle etages waren leeg, behalve een enkele collega die het werk ter plekke moet doen. Zoals Roel Maalderink die in de studio de nieuwsuitzending stond te presenteren die steeds op AD.nl wordt ververst.

Volledig scherm Veel werkplekken zijn tijdelijk niet in gebruik © AD

Quote Het aantal werkplek­ken is daardoor drastisch afgenomen. Van elke 10 bureaus blijven er 3 à 4 over De zes redactieruimtes hebben we ‘coronaproof’ gemaakt. Daarmee anticiperen we op de situatie dat redacteuren langzaam mogen terugkeren naar de werkplekken.



Op dit moment is dat nog niet aan de orde. Maar net als bij scholen, sportclubs en horeca zal die versoepeling op een gegeven moment plaatsvinden. Alle maatregelen zijn al genomen. Minimaal 1,5 meter afstand tussen de werkplekken. Pijlen op de grond zodat je kunt zien waar je mag lopen en waar niet. Looppaden tussen bureaus zijn afgesloten met linten. In de liften staan vakken getekend waar je moet staan. Het aantal werkplekken is daardoor drastisch afgenomen. Van elke 10 bureaus blijven er 3 à 4 over. Op een kleine redactie als in Amersfoort, prachtig langs het Eemplein, gaan we bijvoorbeeld terug van 13 naar 6.



Wie mogen het eerst terug?

Het leidt tot vragen die we ons nooit eerder stelden. Wie mogen er het eerst terug? Hoe beleg je een vergadering als een deel van de journalisten op de redactie zit en een deel thuis? Nu is dat overzichtelijk: iedereen zit in dezelfde videocall. Mogen collega’s blijvend thuis werken? Gaan we met tijdschema’s werken: de een ‘s ochtends op de redactie, de ander ’s middags? En vooral: hoe zorgen we dat iedereen afstand houdt?



Veel collega’s missen de sociale omgang. De mens is er niet op ingesteld om altijd alleen op een zolderkamertje zo creatief mogelijk te zijn. Zoals Jules Deelder schreef: ‘De omgeving van de mens is de medemens’. Dat klopt, maar nu even op minimaal 1,5 meter. Want één ding staat voorop: de gezondheid blijft voorop staan.



Die voorbereidingen lopen en we hebben nog even. De komende weken houd ik u in deze rubriek op de hoogte hoe we de redactietuin weer langzaam willen laten bloeien. Maar onze vertrouwde omgeving – zeg maar onze kleedkamer met z’n eigen rituelen, mores en sociale functies - is weg. Dat stemt best triestig, kan ik u zeggen.