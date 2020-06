Zo voorzichtig gaan we om met anonieme bronnen

ACHTER DE SCHERMENHoofdredacteur Paul van den Bosch beschrijft elke week waar de AD-redacties mee bezig zijn. Soms voeren wij in onze verhalen een of meerdere anonieme bronnen op. Hoe werkt dat?

‘If Mayors Ruled the World’. Als burgemeesters aan de macht zouden zijn. De Amerikaan Benjamin R. Barber schreef in 2013 een boek met die titel. Zijn theorie in het kort: landen worden zwakker, steden sterker. Barber pleitte bijvoorbeeld voor een informeel ‘parlement’ van wel honderden burgemeesters van steden. Met hun pragmatisme, diepere band met burgers en noodzaak samen te werken, zouden steden (en dus hun eerste burger) meer geschikt zijn problemen gezamenlijk op te lossen.

Delen van het boek heb ik afgelopen week maar eens herlezen. In deze coronatijden is alles anders geworden. De regie van de landelijke overheid is juist groter geworden; voor het oplossen van hun steeds grotere financiële problemen zijn veel steden afhankelijk geworden van de centrale schatkist van minister Wopke Hoekstra.

Grote en dichtbevolkte steden en metropolen hebben het nu sowieso zwaar. Het corona-tijdperk met zijn nieuwe regels heeft het dagelijkse leven daar nog meer stilgelegd dan elders. In een verhaal van het weekblad The Economist viel deze week te lezen dat in Londen op dit moment nog maar 15 procent is overgebleven van alle activiteiten van vóór de pandemie.

Burgemeesters hebben het zwaar

Toch kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat burgemeesters zwaarder onder vuur liggen dan ministers. Dat komt omdat zij de openbare orde in hun portefeuille hebben, zij zijn de sheriff van hun stad en soms hun veiligheidsregio. Velen hadden een felle mening over de positie van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam. In Rotterdam kreeg haar collega Ahmed Aboutaleb aanvankelijk kritiek over zijn optreden bij de anti-racisme-demonstratie, hoewel hij wel ongeschonden uit het raadsdebat kwam.

Het gaat hier om handhaving van de coronavoorschriften vs. het grondrecht van demonstreren, wat een lastige afweging zal blijven. Minister Hugo de Jonge, oud-wethouder te Rotterdam, lijkt binnen en buiten de Tweede Kamer aanzienlijk minder kritisch bejegend in de discussies over beschikbare mondkapjes, testen voor zorgpersoneel, groepsimmuniteit en corona-apps.

Spijkerbed staat altijd klaar

Voor burgemeesters, schreef ik vorige week, staat het spijkerbed permanent klaar in de logeerkamer van het stadhuis. Daarop reageerde een insider die ik hier als ‘een goede bron’ zal beschrijven. ,,Dat zal Jan van Zanen wel merken als hij van Utrecht naar Den Haag gaat. Hij is nog niet echt getest. Het gebeurt in Amsterdam, Rotterdam en ook Den Haag. Daar is het hard en rauw. Utrecht is daarbij vergeleken een dorp.’'

Waarom geen naam bij dit citaat? Omdat degene achtergrondinformatie wil geven op basis van anonimiteit. Dat gebeurt vaak in ons vak. Kwestie van een afspraak vooraf. Een goed voorbeeld daarvan is het verhaal dat wij deze week publiceerden over dezelfde Van Zanen. De VVD-top heeft flinke druk op hem uitgeoefend om te solliciteren naar het burgemeesterschap van Den Haag. Die indruk hadden wij al. Het werd bevestigd door een aantal goede bronnen.

Ook in dat verhaal citaten zonder afzender. Hoe gaan wij daarmee om? We proberen selectief om te gaan met anonieme bronnen. Het onderwerp moet maatschappelijk relevant zijn, de citaten kunnen we op een andere manier niet verkrijgen, we moeten de informatie bij anderen kunnen controleren.

Vrees voor de buren

Dat moet voorkomen dat iemand zijn anonimiteit gebruikt om anderen zomaar te belasteren. Maar wat bijvoorbeeld als alle bewoners alleen off the record over overlast in hun buurt willen praten, uit vrees voor de daders? Dat begrijpen wij. In zo’n geval probeert de redactie de informatie elders te laten bevestigen. Dus: zijn politie en gemeente op de hoogte van de overlast?