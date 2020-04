Zoemmmm, daar gaat de AD-drone de lucht weer in

Hoofdredacteur Paul van den Bosch schrijft elke week over hoe de AD-redactie met het coronavirus omgaan. Dit keer: de drone die we boven Rotterdam lieten vliegen. ‘Op de beelden is massaal gereageerd.’ Zaterdag volgt Den Haag.

Het filmpje duurt 212 seconden. Daarin zingt Marcel Veenendaal van Di-rect ingetogen het nummer ‘Soldier On’. Ondertussen zie je beelden uit Rotterdam. Zwaaiende mensen op volgekrijte stoepen. Een moeder met dochtertje op haar arm, bij een spandoek op een galerij. Ziekenhuispersoneel van Ikazia dat op het dak met z’n allen een hart vormt. Kinderen die naar oma Thelma en opa Jules zwaaien en - zoemmmmm, daar draait meteen de camera - op het balkon zwaaien beide oudjes terug. De Kuip, Ahoy, SS Rotterdam, Euromast, Diergaarde Blijdorp komen voorbij. Stadse iconen met een hoopvolle tekst op gras, ramen en stenen.

Het is allemaal te zien op de beelden die we dinsdag en woensdag met een drone maakten. Donderdagochtend stond het filmpje van 3,5 minuut op AD.nl. We zijn op de redactie doorgaans wel wat reacties gewend en we weten best dat vele Rotterdammers ietwat verliefd en melancholisch naar hun stad kunnen kijken. Maar er werd werkelijk massaal gereageerd en gedeeld, vanuit héél het land. ‘Recht naar de traanbuis’, appte een doorgaans koele collega, 150 kilometer oostwaarts. Dat lazen en hoorden we vaker terug.

Vergunningen

Hoe wordt zo’n video gemaakt? Allereerst: het idee komt van de Vlaamse collega’s binnen het moederbedrijf DPG Media, Het Laatste Nieuws en VTM. Maar in Nederland konden we pas anderhalve week later van start dan in België; het was wachten op de vergunningen. Zeker in steden als Rotterdam en Den Haag zijn er grote gebieden waar je niet mag opstijgen. Het kan een strategische locatie zijn of de drone kan het vliegverkeer in de weg zitten.

,,Nederland is een stuk strenger dan België’’, zegt Marko van Kampen van ons videobedrijf MyChannels. ,,We wilden geen risico nemen en alles volgens de regels doen. Het was ook drukker dan normaal met aanvragen. Veel hulpinstanties wilden ontheffingen. We kwamen logischerwijs lager op de stapel. Maar omdat we de juiste wegen hadden bewandeld, kregen we wel meer vrijheid tijdens het filmen.’’ Bij zo’n droneactie zijn verschillende afdelingen binnen DPG Media betrokken. Het is onderdeel van de campagne #NLBlijftThuis waarin wij samenwerken met de regionale DPG-redacties in Zuid- en Oost-Nederland, MyChannels en het eigen radiostation Q.

Kriskras

De dronebeelden worden gemaakt door een extern bedrijf uit Amersfoort, The Postboat Dronedepartment. Martijn Enkelaar en Frans Jansen hebben het druk. Vorige week lieten zij hun drone vliegen boven Tilburg en Nijmegen, deze week over Rotterdam en Breda en zaterdag hangen ze boven Den Haag. Onze redacties regelen voor hen alle productiezaken, zoals de afspraken met de mensen en bedrijven die zich melden na de oproep in de krant en online. Dat vereist een strikt draaiboek, omdat je anders kriskras door een stad aan het crossen bent. Wat is het handigst: wanneer gaan we wie waar filmen?

Quote Wij hopen dat al deze beelden en de muziek u een fijn gevoel, hoop en vertrouwen voor de toekomst geven

Jansen bedient de drone, Enkelaar de camera. Nadat ze de beelden hebben opgenomen, en in de auto een eerste montage hebben gemaakt, sturen zij die door naar onze redactie. Zelf rijden zij door naar de volgende plek. De eindmontage is woensdagavond, nadat de drone in een lege Kuip heeft gefilmd en vervolgens - in het avondschemer - bij het KPN-gebouw aan de Erasmusbrug. Dat is het einde van twee dagen door de stad crossen, het is ook meteen de slotscène van de video.

Vertrouwen