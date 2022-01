Zorg om bezorging van de krant, maar we werken er hard aan

Wij hebben gelukkig een baan waarin heel veel mensen een mening hebben over wie wij zijn en wat wij schrijven of zeggen. Dat hoort ook zo. Maar één ding heb ik al lang geleden geleerd: beter een (in sommige ogen) ‘slechte krant’ dan helemáál geen krant op de mat.

Ik wil het met u hebben over onze bezorging en dat werd hoog tijd. Ook als hoofdredacteur krijg je steeds meer mails van boze abonnees en dat is doorgaans een betrouwbare graadmeter. Die mails proberen wij altijd te beantwoorden en door te sturen naar de collega’s die zich binnen DPG Media bezighouden met de bezorging.

DPG Media drukt en bezorgt in totaal 18 dagbladtitels (waarvan bij AD alleen al één landelijke en zeven regionale) en verreweg de meeste van die meer dan miljoen exemplaren ligt elke ochtend keurig op de mat. Waar ook in Nederland. Daar zorgen 6000 bezorgers en 1000 auto-bezorgers ‘s nachts voor. Maar het aantal klachten loopt al een tijdje op.

Enorme concurrentieslag rond banen en bijbaantjes

Hoe dat komt? Wij komen dagelijks 800 bezorgers tekort. Mediabedrijven verschillen hierin niet van de horeca, winkels, bedrijven in de techniek en logistiek. Er is een enorme concurrentieslag rond deze banen en bijbaantjes, het zal u niet ontgaan. Vorige week sprak ik een filiaalmanager van de supermarkt om de hoek die elke dag weer blij is als hij voldoende scholieren heeft die de vakken willen vullen. Sommige café’s en restaurants mogen sinds deze week weer open, maar kunnen dat niet elke dag door gebrek aan personeel.

We komen in ons land met z’n allen handjes tekort, hoe intensief wij bij DPG ook nieuwe bezorgers proberen te werven, en de corona-situatie van de afgelopen twee jaar helpt ons daar niet bepaald bij. Het ene deel van het land wordt harder getroffen dan het andere. Elke nacht rijden er daarom busjes met bezorgers uit de ene regio naar een ander gebied om daar te bezorgen. Veel bezorgers bezorgen ‘s nachts in twee of zelfs meer wijken zodat alle abonnees toch hun krantje krijgen.

Leggen wij ons neer bij deze situatie? Nee. De essentie van een papieren krant is dat deze bij de lezer komt. Wij onderkennen het probleem en alle scenario’s komen voorbij. Eén daarvan is zogezegd de bezorger meer tijd te geven zodat zij of hij in meerdere wijken kan bezorgen. Dat zou kunnen door bijvoorbeeld de krant eerder te drukken zodat onze vrachtwagens vroeger in de nacht naar alle delen van Nederland kunnen rijden. Daardoor kan de bezorger eerder beginnen.

Dagelijkse rondje

Maar dan nóg kan het best gebeuren dat uw bezorger iets langer de tijd nodig heeft om de dagelijkse rondjes te maken. Doordeweeks proberen wij uw krant vóór zeven uur in de bus te gooien en op zaterdag vóór acht uur. In het overgrote deel van de gevallen lukt dat ook.

Maar als-ie er nog niet ligt: wacht alstublieft tot 09.00 uur met bellen of mailen naar onze klantenservice (088-0505055 of ad.nl/service/bezorging). Meestal komt de krant wel, maar ietsje later. En mocht u zelf interesse hebben of iemand weten die bezorger wil worden: ga naar krantenbezorgen.nl.

Wij hopen op uw begrip en echt gelooft u mij, als journalisten voelen wij ook uw ergernis als de krant niet is bezorgd. Wij willen toch geen verhalen, foto’s en andere mooie dingen maken die u vervolgens niet bereiken?

Volledig scherm Eén van de duizenden bezorgers aan het werk. Zij zorgen ervoor dat u uw krant op de mat heeft. © Pix4Profs/Peter Braakmann