Zorgvuldigheid in Voicezaak staat voorop: geen roddel-, maar nieuwsmedium

Achter de Schermen Boos -maker Tim Hofman trok met zijn onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland een beerput open. Ook het AD bericht over de misstanden bij de grootste talentenshow ter wereld. Zorgvuldigheid staat hierbij voorop. Roddel is wat anders dan nieuws.

,,Het was zaterdagochtend toen RTL een persbericht stuurde met het nieuws dat The Voice of Holland werd stopgezet vanwege aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Het programma was nog maar twee afleveringen onderweg. Dan weet je onmiddellijk: dit is een heel serieuze nieuwszaak. Al was het weekend, onze groepsapp van media & cultuur stroomde meteen vol. Iedereen liet alles uit de handen vallen”, haalt mediaverslaggever Dennis Jansen de eerste momenten terug.

Onthullingen

,,Binnen mum van tijd zaten wij met de redactiechef, collega’s van de nieuwsredactie en onze eigen redactie in een zoomvergadering.” Daar werd een plan opgesteld, lijstjes opgemaakt en taken verdeeld. ,,Dat eerste werk bestaat veel uit bellen. Wat is er precies gebeurd? Wie benaderen we? Wat krijgen wij boven water?”

Dat resulteert dat weekeinde in een aantal artikelen, onder meer over de werkwijze van Jeroen Rietbergen. De bandleider van de show wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarna volgen de nieuwsfeiten en verhalen elkaar in snel tempo op. Van verklaringen van slachtoffers tot aangiftes tegen een coach, die naar later blijkt Ali B te zijn.

Zorgvuldigheid

Binnen het AD is iedereen zich meteen bewust van de gevoeligheid van de zaak. ,,Betrouwbaarheid staat voorop, dus is grote zorgvuldigheid erg belangrijk. Zeker bij beschuldigingen van seksueel ontoelaatbaar gedrag en machtsmisbruik. Je moet zeker zijn van wat je opschrijft.” Er is voortdurend overleg tussen collega’s, de redactieleiding en hoofdredactie.

Alle verzamelde informatie wordt gewikt en gewogen. Niet alles haalt zomaar de publiciteit. ,,Je hoort veel en trekt alles na, maar niet alles is bruikbaar. Als journalisten onderscheiden wij ons van publicaties van privépersonen op bijvoorbeeld sociale media doordat wij voortdurend afwegen wat we wel en niet brengen, en we zorgen altijd voor meerdere bronnen bij nieuwsfeiten. Betrouwbaarheid is van groot belang.”

Het belang van de informatie en de reputatie van de bronnen worden in deze zaak steeds besproken. Ook vindt er discussie plaats over of namen wel of niet worden genoemd. Slachtoffers worden vaker anoniem opgevoerd, omdat zij hiervoor kiezen, soms om hen tegen zichzelf in bescherming te nemen. Enkele vrouwen kiezen er bewust voor wel met naam en toenaam naar buiten te treden.

BN’ers

Voor de verdachten in de zaak van The Voice of Holland ligt het noemen van namen anders dan in veel andere strafzaken, omdat het hier bekende Nederlanders betreft. Als alom bekend is om welke personen het gaat, is het noemen van namen in de media gebruikelijk. Reden voor Ali B om te spreken van ‘trial by media’. Dat gevaar ligt bij bekende Nederlanders en zaken die veel publiciteit trekken op de loer. Als het tot een strafzaak komt, is het aan de rechter om te beoordelen of hiervan sprake was. In sommige strafzaken leidt het tot strafvermindering. De redactie van het AD let goed op de formulering in deze zaak. Steeds moet duidelijk zijn dat het nog om verdenkingen gaat.

Vanzelfsprekend is ook het journalistieke gebruik van hoor en wederhoor. ,,Juist bij beschuldigingen is het belangrijk dat iemand zijn weerwoord kan geven. Wij hebben iedereen die wordt beschuldigd benaderd voor een weerwoord”, zegt Jansen.

Zo werd de redactie al vroeg getipt over mogelijk ongepast gedrag van een regisseur. ,,Een collega heeft hem benaderd waarna de regisseur zijn verhaal deed.”

Regie

Het AD besluit in eerste instantie niet te publiceren. Dat verandert als er na de uitzending van Boos een vrouw naar de politie stapt. ,,In die uitzending vertelt Tim Hofman dat er vijftien meldingen zijn van laakbaar gedrag van een regisseur. Hij bleek dezelfde man te zijn als die wij hadden gesproken. Daarna kwam de aangifte.”

Pas enkele dagen na de uitzending komt het AD met een artikel over hem mét een verantwoording in de krant en online. In deze verantwoording staat uitgelegd hoe het artikel tot stand is gekomen en is een reactie van de (ontkennende) regisseur opgenomen.

Jansen benadrukt dat Hofman en zijn team alle credits verdienen. ,,Zij zijn maandenlang zorgvuldig te werk gegaan om misstanden bij The Voice aan de kaak te stellen. Dankzij hen is er is iets losgekomen wat een grote impact heeft en echt iets kan veranderen, in de televisiewereld en ik hoop in de maatschappij.”