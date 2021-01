Zou AD-oprichter ‘Woeste Willem’ trots zijn op wat zijn geesteskind het coronajaar deed?

Allereerst willen wij u namens iedereen bij het AD een gezond en aangenaam 2021 wensen. Laat komend jaar voor u alles worden wat 2020 misschien niet kon zijn. En laten we vasthouden wat het voorbije Covid19-jaar onderstreepte: het besef dat we het met z’n allen moeten doen.

Rond de jaarwisseling viel bij ons weer de naam van Willem Pluygers. ‘Woeste Willem’, onze oprichter. Een jaar of tien geleden bracht hij, toen al ruim in de 90, een bezoek aan de AD-redactie. Met wandelstok schuifelde hij langs de rijen bureau’s. De redacteuren stonden op en begonnen spontaan te applaudisseren. Van ontroering sprongen bij Woeste Willem de tranen in de ogen. Het was zijn laatste bezoek aan het ochtendblad dat hij in 1946 als Algemeen Dagblad voor het eerst liet verschijnen. Drie jaar geleden overleed de courantier uit Nieuw-Haamstede, 103 jaar oud.

Zijn naam zal in 2021 wel vaker vallen. Op 29 april bestaat het AD 75 jaar (één van onze regionale titels, De Dordtenaar, is twee maanden ouder). Zou Pluygers trots zijn geweest op zijn geesteskind, nu tien maanden Covid19 de normaal zo rumoerige redactiezaal hebben veranderd in een vrijwel uitgestorven bedrijfsruimte? Vast wel.

We hoorden in 2020 veel over nepnieuws, complottheorieën en deepfake, we komen er ook dit jaar vast nog geregeld met u over te spreken. Maar gelukkig bestaat hiertegen een vaccin dat veel mensen vrijwillig nemen: een abonnement op een betrouwbaar nieuwsmerk. Wij zien dat terug in onze eigen cijfers, maar ook bij de collega’s van onze regionale zustertitels, en ook bij Volkskrant en NRC. Bij het AD hebben we er in jaren zelfs niet zoveel nieuwe abonnees erbij gekregen als in 2020.

Quote In 2020 was AD.nl zelfs een half jaar op rij online het medium met het hoogste maandbe­reik.

Dat zijn voornamelijk digitale abonnees, nieuwe lezers die ons volgen op AD.nl of via onze apps. De oplage van de papieren krant daalt licht, maar trotseert nu al een aantal jaren het doemscenario dat het einde van de drukpers nabij zou zijn. Gekscherend zeggen wij soms tegen elkaar dat ‘experts’ al jaren een goede boterham verdienen met de voorspelling dat met betaalde journalistiek alleen nog droog brood te verdienen valt. In 2020 was AD.nl zelfs een half jaar op rij online het medium met het hoogste maandbereik. Dat is mede dankzij u, onze abonnees. Wij zijn u dankbaar. Door uw bijdrage kunnen wij voor u aan het werk.

In 2020 lijkt de polarisatie in de maatschappij alleen maar groter te zijn geworden. Wijzelf merkten ook dat sommigen hun ongenoegen over media luider uiten. Kritiek nemen we ter harte, bedreigingen niet. Daarvan doen we aangifte. Figuren die onze columnisten probeerden te intimideren zijn afgelopen jaar door de politie aangepakt. Maar dit zijn dus incidenten. Wie naar de cijfers kijkt, ziet dat het vertrouwen juist groeit in wat dan tegenwoordig enigszins spottend de ‘traditionele media’ heet.

Nou, wij koesteren onze tradities. Zoals hoor en wederhoor. Zoals scheiden van feiten en meningen. Zoals werken met open vizier. Goede journalistiek is waarheidsgetrouw en nauwgezet, onpartijdig en fair, controleerbaar en integer. Dat is meer dan een paar meningen tegenover elkaar zetten, dat is uitzoeken hoe het zit. Daar hebben we nou zo’n grote redactie voor.

Volledig scherm Willem Pluygers. © Algemeen Dagblad

Traditioneel zijn we alleen níet meer als het gaat om de middelen die we inzetten. Of u journalistiek wilt op papier, op uw computer, op uw mobiel of alleen als stem in uw oren - we zijn er. Met tekst, video, live video (inmiddels vier keer per dag meet een bulletin op AD.nl) en podcasts. Wat u uitkomt.

Dankzij alle mogelijkheden van de techniek kunnen we nog beter waarmaken wat Pluygers in 1946 met het Algemeen Dagblad beoogde. Een populair medium (toen nog alleen een krant) voor iedereen. Toegankelijk, populair maar niet ordinair, voor een groot publiek maar niet sensationeel. Met zijn Algemeen Dagblad brak Pluygers met de verzuiling in Nederland, waarbij elke politieke partij zijn eigen krant had. De Volkskrant liep destijds aan de hand van de katholieke KVP, Het Vrije Volk was PvdA, Trouw hoorde bij de protestanten, De Telegraaf bediende de rechtervleugel.

Wat ons in die 75 jaar wel werd aangewreven - algemeen en neutraal, dus kleurloos ten opzichte van anderen - zien wij zelf als onze grote kracht. We zijn van en voor iedereen. In houding, taalgebruik en in keuze van onderwerpen. Niet van links Nederland, niet van rechts Nederland, we zijn van héél Nederland.

Quote Lezers reageren nogal eens op onze columnis­ten, die ‘te ver’ zouden gaan. Maar hun vrijheid is nog groter dan die van ‘gewone’ journalis­ten.

Fel worden we wel als basisrechten worden aangetast. Vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld, onze levensader. Lezers reageren nogal eens op onze columnisten, die ‘te ver’ zouden gaan. Maar hun vrijheid is nog groter dan die van ‘gewone’ journalisten. Zij mogen uitvergroten, schersten en ja soms zelfs beledigen. Zolang ook zij zich aan de wet houden.

U mag het hartgrondig oneens zijn met Özcan, Angela, Sjoerd, Irene en al onze regionale columnisten. Dat zijn we zelf heus ook wel eens. Maar we koesteren de vrijheid die ze hebben. Die ze gebruiken om ons aan het denken te zetten. Vrijheden zijn essentieel in een open en democratische samenleving. Maar ze zijn niet vanzelfsprekend. Democratie is een werkwoord. Wij werken vol overtuiging mee.

Misschien heeft u de afgelopen maanden gezien of gehoord dat wij ‘Altijd Dichtbij’ tot onze officiële slogan hebben gemaakt. Die past ons goed. Er groeien nu zelfs generaties op die denken dat AD voor díe afkorting staat, en niet voor Algemeen Dagblad.

Altijd Dichtbij: Journalistiek die de gebeurtenissen in de wereld maar zeker ook die bij u in de buurt begrijpelijk maakt. Interviews met de hoofdrolspelers. Verhalen waarin mensen als u centraal staan. Want daar gaat het uiteindelijk om: hoe raakt het nieuws de mensen om ons heen? We kunnen dit omdat het AD in 2005 fuseerde met zes regionale titels in de Randstad, en sinds 2016 ook nauw samenwerkt met zeven titels elders in Nederland. Zo is er altijd wel een journalist in de buurt.

En tenslotte, we hopen dat u ook dát merkt, is bij ons het glas halfvol. Ook in 2021. Natuurlijk zijn we kritisch als het moet, maar we zijn ook positief als het kan. Als het onderwerp zich ervoor leent, willen we u behalve informeren ook amuseren en helpen. In dit alles slagen we de ene dag natuurlijk beter dan de andere. Houd ons vooral scherp, via brieven@ad.nl. Zeker in een verkiezingsjaar als dit. Want het kan altijd beter.

Zo willen we komend jaar meer eigen onderzoek doen. De onderste steen boven. Daarvoor hebben we onlangs samen met onze regionale zustertitels een onderzoeksredactie opgericht. We willen ook minder eenrichtingsverkeer: de lezer is vaak ook ervaringsexpert en krijgt komend jaar meer ruimte zijn betrokkenheid te tonen.

Kortom, 75 jaar nadat Willem Pluygers vond dat er in ons land behoefte was aan een nieuw onafhankelijk, toegankelijk en op mensen gericht medium, is zijn AD springlevend. Met dank aan u.

Met vriendelijke groeten,

Hans Nijenhuis, hoofdredacteur AD

Paul van den Bosch, hoofdredacteur AD Regio

Volledig scherm Hans Nijenhuis en Paul van den Bosch © AD