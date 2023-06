Agenten die Andries (28) uit Boelenslaan doodschoten niet vervolgd

Provincie Friesland begint opnieuw aan formatie­pro­ces

Ruim drie maanden na de Provinciale Statenverkiezingen is in Friesland voor de tweede keer een formatieproces begonnen. De opnieuw hiervoor ingeschakelde Chris Stoffer voerde donderdag gesprekken met de fractievoorzitters van VVD en de Fryske Nasjonale Partij (FNP). Het is de bedoeling dat een van die partijen gaat onderhandelen met BBB, CDA en ChristenUnie over een coalitie.