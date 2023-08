Aircoaanbod op Marktplaats in Achtkarspelen keldert in juli

Rijkswater­staat: geen aanwijzing dat brand op vracht­schip nog woedt

Er zijn geen aanwijzingen dat de brand op het vrachtschip Fremantle Highway nog woedt. Dat zegt Rijkswaterstaat. Volgens een woordvoerster bestaat er wel een mogelijkheid dat de brand weer oplaait. De situatie aan boord is ‘nog steeds stabiel’, blijkt uit een inspectie door een team van de bergingscombinatie. Het schip is onder de waterlijn ‘nog intact’ en helt niet over.