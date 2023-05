ASC 1 verslaat Udiros 1

Sparta is veel beter dan Cambuur en boekt royale zege op degradant, Rotterdam­mers eindigen als 6de

Sparta eindigt dit seizoen zesde in de eredivisie. Dat is duidelijk geworden na de een-na-laatste speelronde, waarin de Kasteelclub een galavoorstelling op de mat legde tegen het al gedegradeerde Cambuur: 4-1. Sparta-fans dromen van een Europees avontuur, met FC Utrecht als eerste tegenstander in de halve finales van de play-offs.