Buitenpost maakt tegen DHSC einde aan slechte reeks

Helder geeft geen extra geld voor ouderen­zorg na verzoek noorden

Minister Conny Helder (Langdurige Zorg) schiet 27 ouderenorganisaties in Groningen, Drenthe en Friesland financieel niet te hulp. Helder stelt dat haar ministerie al veel extra geld heeft uitgetrokken om de ouderenzorg anders te organiseren. In de periode 2023-2027 gaat het om 1,65 miljard euro extra, zegt ze desgevraagd in een reactie op een verzoek om hulp.