Harkemase Boys en GVVV blijven steken op 0-0

Bestelbus ramt stilstaan­de politieau­to op N31 bij Nijega: bestuurder en agent gewond

Een politieagent is maandagochtend gewond geraakt toen een bestelbus botste op een stilstaand politievoertuig op de N31 bij Nijega, meldt de politie. De politieauto met de agent er nog in stond daar om hulp te verlenen aan een automobilist die met pech langs de kant stond. Ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt.