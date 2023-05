Het wordt iets warmer in Achtkarspelen

Dutch Darts Championship Dirk van Duijvenbo­de: ‘hakkend’ tegen de grond bij opkomst, maar zege met spectacu­lai­re finish

Het hoogtepunt van de avond werd tot het laatst bewaard op dag twee van het Dutch Darts Championship in Leeuwarden. Dirk van Duijvenbode bereikte in navolging van Michael van Gerwen, Danny Noppert en Berry van Peer zoals verwacht de achtste finales, maar de manier waarop leidde tot een hoop hilariteit. Tijdens zijn walk-on viel de Nederlander in al zijn enthousiasme om op het podium.