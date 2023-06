Het wordt iets warmer in Achtkarspelen

Motie BBB om plan pas te versturen na meer informatie aangenomen door Friese Staten

Een motie van de BBB om het Provinciaal Programma Landelijk Gebied pas te versturen nadat er meer informatie binnen is gekomen, is nipt aangenomen in de Friese Staten. Dit betekent dat eerst de Natuurdoelanalyses (NDA’s) binnen moeten zijn. Of het vertraging oplevert voor het plan dat op 1 juli ingediend moet worden, is niet bekend. Volgens de gedeputeerde Douwe Hoogland zijn die analyses voor 1 juli inzichtelijk voor de Statenleden.