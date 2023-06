Het wordt warmer in Achtkarspelen

Rinse Bleeker wordt nieuwe algemeen directeur FC Emmen

FC Emmen wil zich met Rinse Bleeker als algemeen directeur ontwikkelen tot een stabiele club in de Eredivisie. De nummer 16 van het afgelopen seizoen - de Drenten moeten zich via de nacompetitie nog verzekeren van lijfsbehoud - heeft met Bleeker per 1 juli een nieuwe topman. Voorzitter Ronald Lubbers is vanwege gezondheidsproblemen voorlopig afwezig bij Emmen.