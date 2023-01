Taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor voetballer na ‘volle wreeftrap’ tegen hoofd tegenstander

Ernstig ongeluk in file door sinaasap­pels en meloenen op A6: bestuurder bestelbus is verdachte

Bij een ongeval met vier auto’s op de A6 bij de Friese plaatsen Sint Nicolaasga en Lemmer is een 51-jarige vrouw zwaargewond geraakt. Een aantal andere mensen is woensdag nagekeken door ambulancepersoneel, maar zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde in een file die was ontstaan nadat een vrachtwagen kantelde en een deel van zijn lading verloor.

