AD niet goed genoeg voor opdracht op school? Wij nodigen deze docent graag een keer uit

Een school in Bussum geeft haar havo 4-leerlingen de opgave een documentatiemap met betrouwbare bronnen te maken, en dat betekent: 'géén Telegraaf of Algemeen Dagblad, wél de Volkskrant, NRC, Trouw of Parool'. HP/De Tijd en Vrij Nederland zijn ook toegestaan. De opdracht werd gisteren door een vader van een scholier de openbaarheid in getweet. Hij vroeg zich af: 'Telegraaf en AD zijn als bronnen verboden. Hoezo?'