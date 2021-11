Adele-fans opgelet! Maak kans op een unieke luistersessie op 18 november

Dit zijn de mooiste zomerfoto’s van vandaag!

De oogst van zonnige vakantiekiekjes is weer fijn deze week. Dit zijn de mooiste zomerfoto’s van vandaag. Ook meedoen en mooie prijzen winnen? Ga snel naar ad.nl/zomerfoto. Let even goed op, de foto die u instuurt moet echt minimaal 1MB zijn.

20 augustus