Dit lees je deze week in AD Magazine

Generaties jongeren groeiden op in het openluchtzwembad , waar je de godganse dag kunt flirten, ravotten en verbranden. En, o ja, zwemmen. Van journalist Theo den Boer mag dat altijd zo blijven.

Als psychiater weet Jules Tielens (58) hoe het eraan toegaat in een ernstig verward brein. Hij is ervan overtuigd dat kameraadschap en verbondenheid voor verwarde mensen net zo belangrijk zijn als pillen en therapie. ,,We moeten vrienden worden.’’