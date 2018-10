Dit weekend in AD Magazine

Vanaf het moment dat Cornald Maas (56) het ouderlijk huis verliet, schreef zijn moeder hem honderden brieven over haar leven, haar dilemma’s en zorgen. Hij maakte er een boek van, als ode aan een generatie moeders die langzaam uit beeld verdwijnt.

Monica is terug! In januari legde Monica uit dat het haar zwaar viel om over haar (liefdes)leven te schrijven. Ze moest een pauze inlassen. Inmiddels heeft ze haar leven weer op de rit.