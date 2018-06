Dit weekend in AD Magazine

Ze beukte Nederland in de jaren 70 wakker met extravagante modecreaties. Nu maakt Fong Leng (80) kunstobjecten. ,,Ik ben een straatvechter. Een oorlogskind dat het hoofd boven water moest houden.’’

Tv-kenners zien in hem de verlosser van de Evangelische Omroep. Renze Klamer is talentvol, nog geen 30, christelijk en lijkt gemaakt voor een televisiecarrière. Zelf twijfelt hij. ,,Ik denk niet dat ik geschikt ben als nieuwe Andries Knevel.’’

Praten gaat nauwelijks meer, slikken wordt steeds lastiger en lopen is voorgoed voorbij. Vijf jaar na de diagnose ALS is de situatie van oud-voetballer Fernando Ricksen verre van ideaal. Toch blijft de 41-jarige Limburger, die inmiddels in Spanje woont, opgewekt en positief. ,,Ik ga ervan uit dat ik nog minimaal twintig jaar heb.”